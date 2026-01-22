fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út

Pressan
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 13:38

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það kom upp drama í kvöldverðarboði í Davos í fyrradag þegar Howard Lutnick, viðskiptaráðherra Bandaríkjanna, flutti þar ræðu. Kvöldverðarboðið var aðeins ætlað útvöldum (e. VIP guests) og ráðherrann var þar seinastur á mælendaskrá. Lutnick gagnrýndi í ræðu sinni orkustefnu Evrópu og fór hörðum orðum um samkeppnisstöðu álfunnar.

Ræðan fór fyrir brjóstið á forseta Seðlabanka Evrópu, Christine Lagarde, sem gekk á dyr. Eins mátti heyra baul úr salnum, en bandarískir miðlar hafa nú greint frá því að baulið hafi komið frá Al Gore, fyrrum varaforseta Bandaríkjanna.

„Það er ekkert leyndarmál að mér finnst orkustefna þessarar ríkisstjórnar galin,“ sagði Gore í samtali við People vegna málsins, en kvöldverðarboðið fór fram samhliða Alþjóðaefnahagsráðstefnunni (e. World Economuc Forum) sem að þessu sinni er haldin í Davos í Sviss. Financial Times hefur það eftir vitnum að ræða Lutnick hafi farið fyrir brjóstið á fleirum en Lagarde og Gore. Lutnick hafi talað niður til Evrópuþjóða og gefið það til kynna að orkustefna ríkjanna ætti að leggja aukna áherslu á kol frekar en sjálfbæra orkugjafa. Mikið kurr var meðal gesta á meðan ræðunni stóð og þurfti forstjóri ráðstefnunnar, Larry Fink frá BlackRock, að biðja fólk að róa sig. Fleiri en Lagarde yfirgáfu herbergið. Independent segir að Fink hafi svo ákveðið að slíta boðinu fyrr en til stóð.

Mikil spenna hafi verið í loftinu og fleiri hafi baulað til ráðherrans en varaforsetinn fyrrverandi. Sjálfur segist hann hafa hamið sig þar til ræðunni var lokið en þá hafi hann látið vandlætingu sína í ljós, ásamt fleirum. „Þegar hann hafði lokið máli sínu brást ég við í samræmi við það hvernig mér leið og fleiri gerðu slíkt hið sama.“

Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna heldur því þó fram að Gore hafi verið sá eini sem baulaði.

Sydney Morning Herald hefur það eftir vitnum, sem vildu ekki láta nafns síns getið, að Lagarde hafi réttilega gengið út. Evrópa þurfi að standa í lappirnar gegn Bandaríkjunum og láta ekki allt yfir sig ganga átölulaust.

 

Lokað er fyrir athugasemdir
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 13 mínútum
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn

Mest lesið

Þetta er sögð vera upphæðin sem Guðmundur fékk fyrir að velja Akranes um helgina
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni

Nýlegt

Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
FH kaupir Adolf Daða úr Garðabænum
Mætti í beina útsendingu tveimur vikum eftir andlátið í fjölskyldunni – „Það var óvanalegur kvíði“
Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“
Eitt enskt lið og stórlið í Evrópu vilja fá Trent – Real Madrid sagt skoða að að selja hann
Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“
Pressan
Í gær
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Í gær

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Í gær
Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana
Pressan
Í gær
Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Pressan
Í gær

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest
Pressan
Í gær

Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn

Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Í gær
Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 2 dögum

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 2 dögum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO

Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 2 dögum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 2 dögum

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“

Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki
Pressan
Fyrir 4 dögum

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn

Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla