Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út

Það kom upp drama í kvöldverðarboði í Davos í fyrradag þegar Howard Lutnick, viðskiptaráðherra Bandaríkjanna, flutti þar ræðu. Kvöldverðarboðið var aðeins ætlað útvöldum (e. VIP guests) og ráðherrann var þar seinastur á mælendaskrá. Lutnick gagnrýndi í ræðu sinni orkustefnu Evrópu og fór hörðum orðum um samkeppnisstöðu álfunnar.
Ræðan fór fyrir brjóstið á forseta Seðlabanka Evrópu, Christine Lagarde, sem gekk á dyr. Eins mátti heyra baul úr salnum, en bandarískir miðlar hafa nú greint frá því að baulið hafi komið frá Al Gore, fyrrum varaforseta Bandaríkjanna.
„Það er ekkert leyndarmál að mér finnst orkustefna þessarar ríkisstjórnar galin,“ sagði Gore í samtali við People vegna málsins, en kvöldverðarboðið fór fram samhliða Alþjóðaefnahagsráðstefnunni (e. World Economuc Forum) sem að þessu sinni er haldin í Davos í Sviss. Financial Times hefur það eftir vitnum að ræða Lutnick hafi farið fyrir brjóstið á fleirum en Lagarde og Gore. Lutnick hafi talað niður til Evrópuþjóða og gefið það til kynna að orkustefna ríkjanna ætti að leggja aukna áherslu á kol frekar en sjálfbæra orkugjafa. Mikið kurr var meðal gesta á meðan ræðunni stóð og þurfti forstjóri ráðstefnunnar, Larry Fink frá BlackRock, að biðja fólk að róa sig. Fleiri en Lagarde yfirgáfu herbergið. Independent segir að Fink hafi svo ákveðið að slíta boðinu fyrr en til stóð.
Mikil spenna hafi verið í loftinu og fleiri hafi baulað til ráðherrans en varaforsetinn fyrrverandi. Sjálfur segist hann hafa hamið sig þar til ræðunni var lokið en þá hafi hann látið vandlætingu sína í ljós, ásamt fleirum. „Þegar hann hafði lokið máli sínu brást ég við í samræmi við það hvernig mér leið og fleiri gerðu slíkt hið sama.“
Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna heldur því þó fram að Gore hafi verið sá eini sem baulaði.
Sydney Morning Herald hefur það eftir vitnum, sem vildu ekki láta nafns síns getið, að Lagarde hafi réttilega gengið út. Evrópa þurfi að standa í lappirnar gegn Bandaríkjunum og láta ekki allt yfir sig ganga átölulaust.