Miðvikudagur 21.janúar 2026

Hörmulegar fréttir af unga piltinum sem var bitinn af hákarli

Pressan
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 13:30

Tólf ára pilti sem slasaðist alvarlega í hákarlaárás í Nielsen Park í Sydney á sunnudag er ekki hugað líf. Pilturinn, Nico Antic, missti mikið blóð þegar hann var bitinn illa í báða fætur.

Mail Online greinir frá því að grunur leiki á að svokallaður nautháfur (e. bull shark) hafi ráðist á Antic þegar hann var að stökkva fram af klettum ofan í sjóinn með nokkrum vinum sínum.

Nautháfurinn heldur sig einkum í hlýju og grunnu vatni, oftar en ekki upp við ströndina, og er hann mjög árásargjarn.

Mail Online ræddi við aðstandanda Antic sem segir að honum sé haldið lifandi í öndunarvél en læknar sjái engin merki um heilastarfsemi. Söfnun hefur verið hrundið af stað fyrir fjölskylduna og hefur hún gengið vonum framar.

Hákarlaárásir hafa verið áberandi undan ströndum Ástralíu síðustu daga.

27 ára karlmaður, Andre de Ruyter, slasaðist alvarlega á mánudagskvöld þegar hann var bitinn af hákarli í sjónum í Manly, norðurhluta Sydney. Hann dvelur á sjúkrahúsi og er ástand hans sagt stöðugt.

Í gær varð svo 39 ára brimbrettakappi fyrir árás hákarls en hann þótti sleppa vel. Hákarlinn náði að bíta í brimbretti hans og slapp hann með skrámur á síðunni. Á mánudag lenti svo ellefu ára drengur sem var að leik í sjónum í svipuðu atviki. Hákarl beit í brimbretti sem drengurinn synti á en hann slapp án meiðsla.

