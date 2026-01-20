fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur

Pressan
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 22:00

Mynd: Instagram

Lynsey Crombie, sem stundum er kölluð Þrifadrottningin, eða Queen of Clean, segir frá hörmulegri reynslu sinni í ítarlegu viðtali við Daily Mail. Lynsey er í hópi þekktustu áhrifavalda Bretlands og eru fylgjendur hennar á samfélagsmiðlum yfir milljón talsins.

Í viðtalinu rifjar hún upp áfallið sem hún varð fyrir fyrir margt löngu þegar hún komst að því að eiginmaður hennar væri barnaníðingur, en á sama tíma var Lynsey ólétt af tvíburum.

Lynsey var komin 28 vikur á leið þegar lögregla bankaði á heimili hennar snemma morguns og handtók eiginmann hennar. Við húsleit fundust gögn sem síðar reyndust vera alvarlegt kynferðislegt myndefni af börnum. Hún segir að lögreglan hafi ekki veitt henni upplýsingar um eðli brotanna á þeim tíma, aðeins að um væri að ræða svokallað „Category A“-efni, sem er alvarlegasta tegund barnaníðsefnis samkvæmt breskum lögum.

„Ó, ekki aftur“

Síðar kom á daginn að eiginmaðurinn hafði verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn börnum áður en þau kynntust. Sú staðreynd var henni algjörlega ókunn, þrátt fyrir að fjölskylda hans hafi vitað af fyrri fangelsisvist. Lýsir hún því að þegar hann var handtekinn á ný hafi tengdamóðir hennar meðal annars sagt: „Ó, ekki aftur.“

Í viðtalinu lýsir Lynsey því að hún hafi verið algjörlega óviðbúin þeim veruleika sem blasti við. Hún hafi tekið eftir því að eiginmaðurinn var oft vakandi langt fram eftir nóttu í tölvunni og rifjar upp atvik þar sem hann reif tölvuna úr sambandi þegar hún gekk inn í herbergið.

Á þeim tíma hafi hún ekki einu sinni hugsað út í hvaða myrkraverk hann gæti verið að fremja á netinu. „Hver hugsar strax „barnaníðingur“,“ spyr hún. „Maður heldur frekar framhjáhald eða fjárhættuspil eða eitthvað slíkt.“

Dæturnar fæddust löngu fyrir tímann

Áfallið varð henni nánast óbærilegt, ekki síst vegna þess að hún var að ganga með börn hans. Dætur hennar, Mollie og Olivia, fæddust langt fyrir tímann og þurftu þær að dvelja vikum saman á nýburagjörgæslu. Lynsey var eignalítil á þessum tíma og neyddist til að flytja inn til foreldra sinna. Hún tók að sér ræstingarstörf, meðal annars á hjúkrunarheimili, og segir hún að mörg þeirra ráða sem hún hefur deilt með fylgjendum sínum eigi rætur að rekja til íbúa þar.

Í umfjöllun Daily Mail kemur fram að fyrrverandi eiginmaður hennar hafi síðan verið dæmdur ítrekað fyrir kynferðisbrot. Samkvæmt Lynsey hefur hann setið í fangelsi þrisvar eða fjórum sinnum eftir upphaflega handtökuna. Síðast hlaut hann tveggja ára fangelsisdóm á síðasta ári eftir að yfirvöld fundu á tölvu hans kynferðislegt efni sem tengdist bæði börnum og dýrum. Hún lýsir brotunum sem „ógeðslegum“ og segir hann aldrei hafa sýnt iðrun.

Það er alltaf von

Hann hefur aldrei óskað eftir umgengni við dætur þeirra, sem Lynsey segir hafa verið lán í óláni. „Sumar konur þurfa að glíma við það,“ segir hún. „En ég var heppin að hann vildi ekki vera hluti af lífi þeirra.“

Dætur hennar eru nú 22 ára og hafa veitt samþykki sitt fyrir að móðir þeirra segi sögu sína opinberlega. Þær hafi vitað af brotum föður síns frá barnsaldri, og segist Lynsey aldrei hafa reynt að fela sannleikann. „Það er betra að vita en að búa við lygi,“ segir hún.

Í dag er Lynsey sem fyrr segir einn áhrifamesti áhrifavaldur Bretlands á sviði hreingerninga, með tæplega eina milljón fylgjenda á samfélagsmiðlum, eigið vörumerki fyrir hreingerningarvörur og þá hefur hún skrifað metsölubækur og komið reglulega fram í sjónvarpi. Hún segir þrifin hafi verið hennar leið til að takast á við áfallið þegar eiginmaður hennar var handtekinn.

Sjá einnig: Þrifadrottningin með ráð sem allir þurfa að kunna

Markmið hennar með því að stíga fram núna er skýrt: að sama hversu erfitt og óbærilegt lífið lítur út fyrir að vera sé alltaf von.

„Þegar fólk segir við mig að það vilji binda endi á líf sitt, eða eitthvað í þá veru, segi ég alltaf: „Nei, ekki segja þetta“ – því við getum öll komist í gegnum þetta, og ekki bara lifað heldur dafnað líka.“

