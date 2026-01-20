Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn

Tollar Bandaríkjanna, sem Donald Trump Bandaríkjaforseti og ríkisstjórn hans höfðu fullyrt að yrðu greiddir af erlendum þjóðum, lenda nær alfarið á bandarískum fyrirtækjum og neytendum. Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsóknar þýsku hugveitunnar Kiel Institute for the World Economy.
Business Insider greinir frá niðurstöðunum sem voru birtar í gær en þar kemur fram að erlendir útflytjendur greiða aðeins um 4 prósent af kostnaði tollanna en bandarísk fyrirtæki og neytendur greiða 95 prósent.
Kostnaðurinn lendir fyrst á bandarískum innflytjendum og heildsömum, næst koma svo framleiðendur og endursöluaðilar sem þurfa ýmist að taka á sig kostnaðaraukninguna eða koma henni til neytenda með því að hækka verð. Þannig enda neytendur með að greiða hærra verð fyrir bæði innfluttar vörur sem og varning sem er framleiddur innanlands með innfluttum hráefnum. Tollarnir hafa eins dregið úr framboði.
Að sögn Business Insider eru þessar niðurstöður í samræmi við rannsóknir á vegum háskólanna Harvard og Yale sem og greiningar frá Deutsche Bank og Bank of America.
„Rannsóknin gengur þvert á skilaboð Trumps um að kostnaður vegna tolla yrði ekki greiddur af Bandaríkjunum heldur af erlendum ríkjum og útflytjendum,“ segir í frétt miðilsins.
Rétt er að geta þess að tollar eru ekki bara tekjulind heldur geta þeir haft áhrif á framboð og eftirspurn. Sem dæmi má nefna að ef vörur frá tilteknu ríki bera 25 prósenta toll þá getur það dregið verulega úr eftirspurn. Bæði getur það valdið því að innflytjendur hækki verð sín sem nemi tollunum, sem getur dregið úr eftirspurn neytenda, eða valdið því að innflytjandinn leiti að sambærilegum vörum frá öðrum ríkjum til að lækka kostnað. Tollar geta þannig líka verið stjórntæki. Trump hefur einmitt haldið því fram að virðisaukaskattur Evrópuríkja jafngildi tollum þar sem hann geti haft sambærileg áhrif á verð og samkeppnisstöðu. Trump virðist ekki taka tillit til þess að virðisaukaskattur er almennt lagður á innfluttan og innlendan varning og er því ekki tollur í hefðbundnum skilningi.