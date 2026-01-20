fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest

Þriðjudaginn 20. janúar 2026 19:30

Enska lögreglan hefur lýst eftir konu á meðfylgjandi mynd vegna atviks sem varð í neðanjarðarlest á leiðinni frá Sheffield til Worksop í Nottingham-skíri.

Kona er sökuð um að hafa áreitt karlmann kynferðislega er hann gekk framhjá sæti hennar. Lögreglan segir í tilkynningu sinni að hún vilji hafa tal af konunni á myndinni þar sem hún telji hana geta veitt mikilvægar upplýsingar um málið.

Málið var í breskum fréttamiðlum í gær en atvikið er talið hafa átt sér stað þann 14. desember 2025, á tíunda tímanum að kvöldi til.

Sjá nánar á vef Mirror.

 

