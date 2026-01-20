ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét

Fulltrúarnir voru vopnaðir skotvopnum og var Thao leiddur út í frostið áður en honum var komið fyrir í bíl. Honum var haldið í nokkrar klukkustundir, en síðar sleppt þegar ljóst varð að hann er bandarískur ríkisborgari.
Associated Press greinir frá málinu og hefur eftir Thao að tengdadóttir hans hafi vakið hann af blundi síðdegis á sunnudag og sagt að starfsmenn ICE væru að berja á dyrnar. Hann segist hafa sagt henni að opna ekki, en í kjölfarið hafi grímuklæddir lögreglumenn brotið sér leið inn, beint byssum að fjölskyldunni og öskrað á hana.
„Þeir sýndu enga heimild. Þeir brutu bara hurðina upp,“ segir Thao.
Thao, sem hefur verið bandarískur ríkisborgari í áratugi, segir að þegar hann var handtekinn hafi hann beðið tengdadóttur sína að sækja skilríki sín, en lögreglumennirnir hafi sagt að þeir hefðu engan áhuga á að sjá þau.
Þess í stað var hann leiddur út í handjárnum, í sandölum og nærfötum, með teppi vafið um axlirnar, á meðan fjögurra ára gamall dóttursonur hans horfði á og grét.
Að sögn Thao var honum ekið „út í óbyggðir“ þar sem hann var látinn stíga út úr bílnum í frostinu til að taka myndir af honum. Þar var hann beðinn um skilríki, þrátt fyrir að honum hefði áður verið meinað að sækja þau.
Síðar hafi lögreglumennirnir áttað sig á því að hann væri bandarískur ríkisborgari án sakaferils og hafi, einni til tveimur klukkustundum síðar, flutt hann aftur heim. Þar var honum gert að sýna skilríki sín og síðan hafi þeir farið án þess að biðjast afsökunar, að sögn Thao.
Talsmaður ICE segir að aðgerðin hafi beinst að tveimur dæmdum kynferðisbrotamönnum. Íbúi á staðnum hafi verið ósamvinnuþýður og því verið handtekinn.
Thao hafnar þeirri skýringu og segir að enginn dæmdur kynferðisbrotamaður búi á heimilinu. Þar búi einungis hann sjálfur, sonur hans, tengdadóttir og dóttursonur. Hvorki þau né eigandi eignarinnar séu skráð kynferðisbrotamenn og næsti skráði einstaklingur í sama póstnúmeri búi meira en tveimur götum í burtu.
Í frétt AP kemur fram að möguleg skýring á aðgerðinni sé sú að sonur Thao, Chris, hafi verið stöðvaður á leið til vinnu áður en lögreglan fór á heimilið. Hann ók bíl sem hann hafði fengið lánaðan hjá kærasta frænku sinnar, en dómsskjöl sýna að sá maður ber sama eftirnafn og annar einstaklingur sem hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot. Chris Thao segir að um tvo ólíka einstaklinga sé að ræða.
ChongLy Thao segist íhuga réttarstöðu sína og möguleikann á að höfða mál.