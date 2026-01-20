Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans

Í annarri árásinni, sem átti sér stað á sunnudag, slasaðist hinn tólf ára gamli Nico Antic. Antic var að leik í sjónum í Nielsen Park í Sydney með vinum sínum þegar hákarl beit hann illa í fæturna.
Drengirnir voru að stökkva fram af klettum ofan í sjóinn þegar ósköpin dundu yfir.
Söfnun hefur nú verið hrundið af stað fyrir Nico sem er efnilegur knattspyrnumaður. Hann slasaðist lífshættulega í árásinni og segir aðstandandi Nico að meiðslin sem hann hlaut séu mjög alvarleg og komi til með að hafa áhrif á líf hans það sem eftir er.
Í gær, mánudag, lenti ellefu ára drengur sem var að leik í sjónum í návígi við hákarl, en má teljast heppinn að hafa sloppið án meiðsla. Hákarlinn beit í brimbretti sem drengurinn synti á. Sama dag slasaðist 27 ára brimbrettakappi alvarlega þegar hann varð fyrir árás hákarls úti fyrir ströndum Sydney.