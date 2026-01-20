fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans

Pressan
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 09:24

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hákarlarárásir undan ströndum Ástralíu hafa verið áberandi í þarlendum fjölmiðlum síðustu daga, en tilkynnt hefur verið um að minnsta kosti þrjár slíkar árásir frá því um helgina þar sem tveir hafa slasast lífshættulega.

Í annarri árásinni, sem átti sér stað á sunnudag, slasaðist hinn tólf ára gamli Nico Antic. Antic var að leik í sjónum í Nielsen Park í Sydney með vinum sínum þegar hákarl beit hann illa í fæturna.

Drengirnir voru að stökkva fram af klettum ofan í sjóinn þegar ósköpin dundu yfir.

Söfnun hefur nú verið hrundið af stað fyrir Nico sem er efnilegur knattspyrnumaður. Hann slasaðist lífshættulega í árásinni og segir aðstandandi Nico að meiðslin sem hann hlaut séu mjög alvarleg og komi til með að hafa áhrif á líf hans það sem eftir er.

Í gær, mánudag, lenti ellefu ára drengur sem var að leik í sjónum í návígi við hákarl, en má teljast heppinn að hafa sloppið án meiðsla. Hákarlinn beit í brimbretti sem drengurinn synti á. Sama dag slasaðist 27 ára brimbrettakappi alvarlega þegar hann varð fyrir árás hákarls úti fyrir ströndum Sydney.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Mest lesið

Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi
Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“
Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Nýlegt

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Manchester United ætlar að blanda sér í slaginn
Hafa sett fram kröfur sínar eftir að hafa hafnað fyrsta tilboði Juventus
Sturlað mark með hjólhestaspyrnu bjargaði stigi fyrir Brighton – Sjáðu markið
Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum
Valdimar Valdimarsson til starfa í Danmörku – Áhugavert starf
Pressan
Í gær
Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Í gær

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Í gær
Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Í gær
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar
Pressan
Í gær

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Pressan
Í gær

Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum

Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki
Pressan
Fyrir 2 dögum

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla

Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Pressan
Fyrir 3 dögum
Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tvær fjölskyldur í sárum eftir ótrúlegan harmleik – Svikasímtal gerði mann á níræðisaldri að morðingja
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin

Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bandaríkjamenn vilja senda hermenn til Mexíkó og fá leyfi fyrir drónaárásum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ætlaði að stela bíl en var illa brugðið þegar hann leit í skottið – Hringdi strax í lögreglu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stefnir að því að afhjúpa tískuheiminn með öflugri hætti en Djöfullinn í Prada
Pressan
Fyrir 4 dögum

„Óhamingjusamasti maður sem ég hef hitt hafði nýlega unnið í lottóinu“

„Óhamingjusamasti maður sem ég hef hitt hafði nýlega unnið í lottóinu“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst

Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hótelsérfræðingar: Þetta eru herbergisnúmer sem ætti að forðast ef dvölin á að vera friðsæl
Pressan
Fyrir 4 dögum

Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn

Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn
Pressan
Fyrir 4 dögum
17 ára stúlka grunuð um morð í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Martröð fjölskyldu á Tenerife – Læstu sig inn í herbergi á meðan innbrotsþjófur athafnaði sig
Pressan
Fyrir 4 dögum

Tálbeituhópur myrti mann sem vildi hitta 16 ára stúlku

Tálbeituhópur myrti mann sem vildi hitta 16 ára stúlku
Pressan
Fyrir 5 dögum

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sagður hafa sett á svið ótrúlega atburðarás til að koma eiginkonunni fyrir kattarnef