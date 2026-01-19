fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“

Pressan
Mánudaginn 19. janúar 2026 12:30

Ashton Kutcher

Bandaríski leikarinn Ashton Kutcher starfaði á árum árum sem fyrirsæta og segir hann tískurisann Gucci hafa rekið hann fyrir að vera of þungur.

Í nýju viðtali við Entertainment Tonight minntist Kutcher þess að hafa verið bókaður í  herferð hjá lúxushönnunarhúsinu,  sem Tom Ford rak á þeim tíma, og flogið til Ítalíu fyrir myndatöku.

„Og ég mætti, ég flaug til Ítalíu fyrir tískusýninguna og hann setti mig í, eins og, bleikan Speedo,“ sagði Kutcher og sagðist hafa verið 178 pund á þeim tíma, 89 kíló.

Ford var þó ekki sáttur að sögn Kutcher: „Hann er of feitur. Og svo var ég rekinn.“

Kutcher, sem nú er 47 ára, viðurkenndi að hann og hinn frægi hönnuður líti til baka á atvikið með spaugilegum hætti.

„Ég hlæ með honum að þessu núna og hann segir: „Þú varst of feitur.“ Ég hugsaði: „Gaur, ég var 89 kíló ! Um hvað ertu að tala?“ hló Kutcher.

„Hann hafði ákveðna sýn sem hann vildi, sem hann vildi sjá, í augum hans var þetta rétt ákvörðun,“ útskýrði Kutcher um afstöðu Ford. „Það þýddi ekki að ég væri minna virði, heldur að ég væri það ekki fyrir hann á þeirri stundu.“

Kutcher, sem tók fram að hann hefði byrjað að starfa sem fyrirsæta um 19 ára aldur, útskýrði einnig að jafnvel „sumir af fallegustu einstaklingum í heimi“ upplifi óöryggi.

„Það sem ég áttaði mig mjög fljótt á var að allir voru óöruggir,“ sagði hann um störf sín sem atvinnufyrirsæta.

„Allir. Ef þið horfið nógu lengi í spegilinn, þá munið þið finna eitthvað sem ykkur líkar ekki, eða sem ykkur finnst að gæti verið betra, eða sem ykkur finnst að gæti verið öðruvísi.“

Í fyrra viðurkenndi Kutcher einnig að fyrirsætuútlit hans hefði stundum skaðað leiklistarferil hans.

„Það eru hlutverk sem ég hef fengið vegna þess hvernig ég lít út og það eru hlutverk sem ég hef ekki fengið vegna þess hvernig ég lít út,“ sagði hann á pallborðsumræðum á New York Comic Con í október. „Stundum er það pirrandi.“

