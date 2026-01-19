Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki

Dugin, sem er þekktur fyrir öfgafullar og fasískar skoðanir sínar, hefur lengi verið sagður einn þeirra rússnesku menntamanna sem Vladimír Pútín Rússlandsforseti sætir hugmyndir og innblástur til.
Dugin vill að Rússland endurreisi Sovétríkin og á samfélagsmiðlinum X hvatti hann rússneska herinn til að ráðast inn í Armeníu, Georgíu, Aserbaídsjan, Kasakstan, Úsbekistan, Tadsjikistan og Kirgistan.
„Rússland er skuldbundið til að gera eitthvað hræðilegt til að endurheimta trúverðugleika sinn,“ sagði Dugin á X. Með þessu gæti Pútín þannig notað tilraunir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta til að ná yfirráðum yfir Grænlandi til að hefja innrásir í önnur lönd.
„Það er dapurlegt að þurfa að grípa til slíkra raka. En við eigum ekkert val. Í heimi mótuðum af Trump skipta aðeins grimmd, valdbeiting, fjöldaeyðing og miskunnarleysi máli.“
Rússland hefur veruleg pólitísk, efnahagsleg og hernaðarleg áhrif í Mið-Asíu og Kákasus. Kasakstan, Kirgistan og Armenía eru einnig aðilar að sameiginlegu tollabandalagi undir forystu Rússlands. En sum ríki hafa smám saman verið að endurmeta tengsl sín við Rússland vegna innrásarinnar í Úkraínu.
Í viðleitni sinni til að verjast hugsanlegri innrás Rússa hafa þau verið að efla tengsl við til dæmis Kína, Evrópusambandið, Tyrkland eða Persaflóaríkin. Telur Dugin að Rússar þurfi að bregðast við þessu.
„Í þessum aðstæðum höfum við ekkert val nema að lýsa Rússland heimsveldi [og] henda alþjóðalögum fyrir róða,“ bætti hann við.