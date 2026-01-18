Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki

Þessar loðnu og krúttlegu fígúrur hafa notið mikilla vinsælda um allan heim undanfarin misseri. Leikföngin eru framleidd af kínverska fyrirtækinu Pop Mart.
Breska blaðið The Guardian greindi frá því í vikunni að samtökin China Labor Watch (CLW), sem eru með aðsetur í New York, hafi framkvæmt rannsókn á fyrirtækinu og komist að því að einn birgja Pop Mart í Kína hafi viðhaft ólögleg vinnubrögð.
Beindist rannsóknin að verksmiðjunni Shunjia Toys í Jiangxi-héraði í suðausturhluta Kína, þar sem framleidd eru Labubu-leikföng fyrir alþjóðamarkað.
CLW sendi rannsakendur til verksmiðjunnar í þriggja mánaða rannsókn árið 2025. Þar voru tekin viðtöl við yfir 50 starfsmenn, þar á meðal þrjá undir 18 ára aldri. Allir viðmælendur unnu eingöngu við framleiðslu Labubu-leikfanga.
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru 16 og 17 ára starfsmenn ráðnir til starfa án þeirra sérstöku verndarráðstafana sem kínversk lög kveða á um fyrir unga starfsmenn, meðal annars með því að þeir sinntu sömu störfum og fullorðnir á færiböndum með sambærilegu vinnuálagi og framleiðslukröfum.
Í skýrslu CLW kemur einnig fram að starfsmenn hafi ítrekað verið látnir skrifa undir auða ráðningarsamninga. Þeim var sagt að fylla einungis út persónuupplýsingar sínar, en aðrir lykilþættir samningsins, svo sem laun, starfslýsing, gildistími og upplýsingar um félagslegar tryggingar, voru skildir eftir auðir og óútskýrðir. Starfsmenn fengu aðeins fáeinar mínútur til að ljúka ferlinu og var beinlínis bannað að lesa samningana í heild sinni.
Rannsóknin bendir jafnframt til þess að starfsfólk hafi unnið langt umfram það sem lög leyfa. Kínversk lög setja hámark á yfirvinnu við 36 klukkustundir á mánuði, en samkvæmt CLW unnu margir starfsmenn yfir 100 klukkustundir í yfirvinnu á mánuði. Framleiðslukröfur voru sagðar óraunhæfar, þar sem teymi 25 til 30 starfsmanna áttu að setja saman allt að 4.000 leikföng á dag.
Pop Mart sagði í yfirlýsingu að fyrirtækið tæki velferð og öryggi starfsfólks í aðfangakeðju sinni alvarlega og framkvæmdi reglulegar úttektir á samstarfsaðilum sínum, þar á meðal óháðar úttektir af alþjóðlegum aðilum. Fyrirtækið sagðist vera að rannsaka upplýsingarnar sem CLW hefði lagt fram og myndi grípa til aðgerða ef brot reyndust staðfest.
Í frétt Guardian kemur fram að ekki hafi náðst í fulltrúa Shunjia Toys við vinnslu fréttarinnar. Sérfræðingar benda á að aðstæður sem þessar séu ekki óalgengar í kínverskum framleiðsluiðnaði, þar sem eftirspurn á alþjóðamörkuðum setur verksmiðjur undir mikinn þrýsting.