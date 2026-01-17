Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla

Leikarinn Ashton Kutcher hrósar fyrrverandi eiginkonu sinni, Demi Moore, 15 árum eftir að þau skildu.
Leikarinn var að kynna nýju FX-þáttaröð sína, The Beauty, þegar hann var spurður út í verkefnið og samanburð við kvikmynd Moore frá 2024, The Substance. Mynd Demi hlaut lof gagnrýnenda.
„Ég meina, í fyrsta lagi, frammistaða Demi í The Substanc’, hún fékk augljóslega ótrúlega viðurkenningu, ég er svo stoltur af henni, hún negldi þetta alveg,“ sagði Kutcher við Entertainment Tonight.
„Ég held að stærra samhengið sé þó að við erum í samfélagi þar sem aðgerðir eru að verða sífellt ríkjandi ogviðurkenndar,“ hélt hann áfram. „Það er skrýtið, eins og á síðustu tveimur áratugum horfir maður bara á þetta aukast.“
Í myndinni The Beauty eftir Ryan Murphy leikur Kutcher skapara lyfs sem gerir fólk ótrúlega fallegt en hefur banvænar aukaverkanir. Í The Substanc leikur Moore fræga konu sem notar svartamarkaðslyf til að skapa yngri útgáfu af sjálfri sér með óvæntum aukaverkunum. Moore vann Golden Globe verðlaun, Critics Choice verðlaun og Screen Actors Guild (SAG) verðlaun fyrir leik sinn í myndinni.
Kutcher (47) og Moore (63) byrjuðu saman árið 2003 og giftu sig í september 2005. Þau slitu sambandi árið 2011 eftir sex ára hjónaband og skilnaður þeirra var staðfestur árið 2013.
Áratug síðar viðurkenndi Kutcher að hann væri pirraður út í Moore vegna endurminninga hennar frá árinu 2019, Inside Out. Í bók sinni sagði Moore að hún sæi eftir tveimur þríeykissamböndum sem hún og leikarinn áttu í og sakaði hann einnig um að hafa haft áhrif á hana til að slíta edrúmennsku sinni í næstum 20 ár.
„Ég var loksins kominn á þann stað þar sem fjölmiðlarnir höfðu misst áhugann á mér og konu minni Milu Kunis og lífi mínu og fjölskyldu minni,“ sagði Kutcher við Esquire. „Og svo daginn eftir voru ljósmyndararnir í skóla barnanna minna,“ hélt hann áfram og vísaði til dótturinnar Wyatt, sem nú er 11 ára, og sonarins Dimitri, sem nú er níu ára.
Ástarsamband Kutcher og Moore vakti mikla athygli vegna 15 ára aldursmunar þeirra. Leikarinn varð einnig stjúpfaðir þriggja barna Moore með fyrrverandi eiginmanni hennar Bruce Willis: Rumer, 37 ára, Scout, 34 ára, og Tallulah, 31 árs.