Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”

Á miðanum sem ætlaður var hinni 32 ára gömlu Pauline stóð að hún væri svo hávær að viðkomandi ætti ekki annan kost en að yfirgefa kaffihúsið. Pauline sat á kaffihúsinu með vinkonu sinni þar sem þær drukku kaffi og spjölluðu saman.
Atvikið átti sér stað í Hammersmith í vesturhluta Lundúna. Í samtali við Mirror lýsir Pauline því að konan hafi gengið upp að henni með miðann og rétt henni áður en hún gekk út.
„Hæ, ég veit ekki hvort þú gerir þér grein fyrir því, en rödd þín, og styrkur hennar, hefur verið yfirþyrmandi fyrir okkur. Við höfum ekki getað átt samtal þar sem við heyrum ekki í hvort öðru. Hins vegar höfum við heyrt hvert einasta orð sem þú hefur sagt – við vitum meira að segja nöfnin á köttunum þínum. Þetta rými er fyrir fleiri en þig eina og því miður sjáum við ekki annan kost en að fara. Þetta er eitthvað fyrir þig til að hugsa um,“ stóð í bréfinu.
Pauline segir við Mirror að skeytasendingin hafi komið henni nokkuð í opna skjöldu.
„Ég var að sjálfsögðu gjörsamlega niðurbrotin, eins og hver sem er hefði orðið. Þetta var eins og martröð,“ segir hún en kveðst einnig reyna að sjá spaugilegu hliðarnar.
„Það má hlæja að þessu og sumir hafa sagt að bréfið hafi hljómað eins og hótun,“ segir hún og vísar í þau orð í bréfinu þar sem hún sagðist vita hvað kettirnir hennar heita.
Pauline bendir á að hún vinni sem kennari og hún sé vön því að beita röddinni. Hún útilokar því ekki að öðrum finnist hún stundum hávær. „Mín kenning er sú að ég hafi enn verið í kennarahlutverkinu og röddin ekki alveg verið dæmigerð „innirödd“. Ég hef velt því fyrir mér.“