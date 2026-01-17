fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”

Pressan
Laugardaginn 17. janúar 2026 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kennari segist hafa verið „niðurbrotin“ þegar ókunnug kona gekk upp að henni og rétti henni handskrifaðan miða á kaffihúsi fyrir skemmstu.

Á miðanum sem ætlaður var hinni 32 ára gömlu Pauline stóð að hún væri svo hávær að viðkomandi ætti ekki annan kost en að yfirgefa kaffihúsið. Pauline sat á kaffihúsinu með vinkonu sinni þar sem þær drukku kaffi og spjölluðu saman.

Atvikið átti sér stað í Hammersmith í vesturhluta Lundúna. Í samtali við Mirror lýsir Pauline því að konan hafi gengið upp að henni með miðann og rétt henni áður en hún gekk út.

„Hæ, ég veit ekki hvort þú gerir þér grein fyrir því, en rödd þín, og styrkur hennar, hefur verið yfirþyrmandi fyrir okkur. Við höfum ekki getað átt samtal þar sem við heyrum ekki í hvort öðru. Hins vegar höfum við heyrt hvert einasta orð sem þú hefur sagt – við vitum meira að segja nöfnin á köttunum þínum. Þetta rými er fyrir fleiri en þig eina og því miður sjáum við ekki annan kost en að fara. Þetta er eitthvað fyrir þig til að hugsa um,“ stóð í bréfinu.

Pauline segir við Mirror að skeytasendingin hafi komið henni nokkuð í opna skjöldu.

„Ég var að sjálfsögðu gjörsamlega niðurbrotin, eins og hver sem er hefði orðið. Þetta var eins og martröð,“ segir hún en kveðst einnig reyna að sjá spaugilegu hliðarnar.

„Það má hlæja að þessu og sumir hafa sagt að bréfið hafi hljómað eins og hótun,“ segir hún og vísar í þau orð í bréfinu þar sem hún sagðist vita hvað kettirnir hennar heita.

Pauline bendir á að hún vinni sem kennari og hún sé vön því að beita röddinni. Hún útilokar því ekki að öðrum finnist hún stundum hávær. „Mín kenning er sú að ég hafi enn verið í kennarahlutverkinu og röddin ekki alveg verið dæmigerð „innirödd“. Ég hef velt því fyrir mér.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Tvær fjölskyldur í sárum eftir ótrúlegan harmleik – Svikasímtal gerði mann á níræðisaldri að morðingja
Pressan
Í gær
Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin
Pressan
Í gær
Bandaríkjamenn vilja senda hermenn til Mexíkó og fá leyfi fyrir drónaárásum
Pressan
Í gær
Ætlaði að stela bíl en var illa brugðið þegar hann leit í skottið – Hringdi strax í lögreglu
Pressan
Í gær
Stefnir að því að afhjúpa tískuheiminn með öflugri hætti en Djöfullinn í Prada
Pressan
Í gær
„Óhamingjusamasti maður sem ég hef hitt hafði nýlega unnið í lottóinu“

Mest lesið

Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““
Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland
Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum

Nýlegt

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Langskotið og dauðafærið – Óvænt úrslit á Old Trafford?
Van Nistelrooy ráðinn inn sem aðstoðarþjálfari hollenska landsliðsins
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
Pressan
Í gær
Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn
Pressan
Í gær

17 ára stúlka grunuð um morð í Þýskalandi

17 ára stúlka grunuð um morð í Þýskalandi
Pressan
Í gær
Martröð fjölskyldu á Tenerife – Læstu sig inn í herbergi á meðan innbrotsþjófur athafnaði sig
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tálbeituhópur myrti mann sem vildi hitta 16 ára stúlku
Pressan
Fyrir 2 dögum

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi

Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sagður hafa sett á svið ótrúlega atburðarás til að koma eiginkonunni fyrir kattarnef
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín

Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ölvuðum OnlyFans-stjörnum vísað úr flugi með valdi eftir að þær settust í röng sæti – „Fórum í frí en enduðum á skilorði“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Slaufaði OnlyFans ferlinum og gekk til liðs við Amish-samfélagið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Reyndi að fara með látna eiginkonu sína í flug á Tenerife

Reyndi að fara með látna eiginkonu sína í flug á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum

10 hlutir sem best er að henda strax í janúar samkvæmt sérfræðingum

10 hlutir sem best er að henda strax í janúar samkvæmt sérfræðingum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Illa farið með þekktan tónlistarmann – Gervigreindin sagði að hann væri kynferðisbrotamaður
Pressan
Fyrir 3 dögum
Apple tekur fram úr Samsung
Pressan
Fyrir 3 dögum

Trump átti erfitt með að muna eigið loforð – „Gerði ég það? Hvenær gerði ég það?“

Trump átti erfitt með að muna eigið loforð – „Gerði ég það? Hvenær gerði ég það?“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segir að gögn muni birtast í febrúar sem sanni að Jeffrey Epstein var myrtur
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mætti með látlaust barmmerki á rauða dregilinn – Sagðist ekki geta þagað lengur og kallaði Trump barnaníðing og varaforsetann lygara
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sérfræðingar vara við vinsælli 75 daga líkamsræktaráskorun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Svona oft áttu að skipta um viskastykki og borðtusku

Svona oft áttu að skipta um viskastykki og borðtusku
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hjónin myrt rétt fyrir áramót: Það kom fáum á óvart hver hinn grunaði er

Hjónin myrt rétt fyrir áramót: Það kom fáum á óvart hver hinn grunaði er
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ákærð fyrir glæpi sem sagðir eru ógna lýðræðinu
Pressan
Fyrir 5 dögum

Harmleikurinn í Sviss: 34 af 40 létust eftir að stigi hrundi

Harmleikurinn í Sviss: 34 af 40 létust eftir að stigi hrundi
Pressan
Fyrir 5 dögum
„Ef við tökum ekki Grænland þá munu Rússar eða Kínverjar gera það“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Tyrknesk kona segist líffræðileg dóttir Trump – Höfðar mál og krefst DNA-faðernisviðurkenningar
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hundur réðst á móður – „Fóturinn hékk á bláþræði“

Hundur réðst á móður – „Fóturinn hékk á bláþræði“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Enginn vill kaupa höllina í Hamptons — aftur

Enginn vill kaupa höllina í Hamptons — aftur
Pressan
Fyrir 5 dögum
Svínabóndinn sem drap ekki bara svín
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hún hvarf sporlaust – Myrti eiginmaðurinn hana og faldi líkið á fjölskyldubýlinu?