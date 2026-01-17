Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél

Óhugnanlegt myndband úr öryggismyndavél sýnir hóp fjallaljón á veiðum skömmu áður en þau réðust á og drápu 46 ára konu í Colorado-fylki Bandaríkjanna á nýársdag.
Konan, Kristen Marie Kovatch, var í gönguferð ein síns liðs á Crosier Mountain-gönguleiðinni á afskekktu svæði í fylkinu þegar hópur fjallaljóna sat fyrir henni. Lík hennar fannst síðar um daginn þegar tveir aðrir göngumenn gengu sömu leið.
Göngumennirnir urðu þess varir að eitt rándýranna stóð yfir líki konunnar. Þeim tókst að fæla dýrið á brott með því að kasta í það grjóti, áður en þeir áttuðu sig á hvaða skelfilegi atburður hefði átt sér stað. Gerðu þeir viðeigandi aðilum viðvart kjölfarið.
Í kjölfarið var sveit landvarða ræst út og voru tvö fjallaljón síðar aflífuð á svæðinu, karl og kvendýr.
Í kjölfarið var borið kennsl á hina látnu, Kristin Marie Kovatch, aðstoðarkona læknis og ákafur ofurmaraþonhlaupari.
Samkvæmt dánardómstjóra Larimer-sýslu leiddi krufning í ljós að Kovatch lést af völdum köfnunar eftir að eitt ljónanna þrýsti á háls hennar. Alls er talið að fjögur fjallaljón hafi verið í hópnum sem réðst á Kovatch.
Málið hefur vakið mikinn óhug en árásir fjallaljóna eru afar sjaldgæfar í Bandaríkjunum og Kanada. Um 130 árásir hafa verið skráðar á síðustu hundrað árum og þar af hafa þrjátíu þeirra endað með dauða, að undanskildu þessu tilfelli. Í Colorado hafa 28 árásir verið tilkynntar á síðustu 36 árum.