fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél

Pressan
Laugardaginn 17. janúar 2026 16:30

Kristen Marie Kovatch

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Óhugnanlegt myndband úr öryggismyndavél sýnir hóp fjallaljón á veiðum skömmu áður en þau réðust á og drápu 46 ára konu í Colorado-fylki Bandaríkjanna á nýársdag.

Konan, Kristen Marie Kovatch, var í gönguferð ein síns liðs á Crosier Mountain-gönguleiðinni á afskekktu svæði í fylkinu þegar hópur fjallaljóna sat fyrir henni. Lík hennar fannst síðar um daginn þegar tveir aðrir göngumenn gengu sömu leið.

Göngumennirnir urðu þess varir að eitt rándýranna stóð yfir líki konunnar. Þeim tókst að fæla dýrið á brott með því að kasta í það grjóti, áður en þeir áttuðu sig á hvaða skelfilegi atburður hefði átt sér stað. Gerðu þeir viðeigandi aðilum viðvart kjölfarið.

Í kjölfarið var sveit landvarða ræst út og voru tvö fjallaljón síðar aflífuð á svæðinu, karl og kvendýr.

Í kjölfarið var borið kennsl á hina látnu, Kristin Marie Kovatch, aðstoðarkona læknis og ákafur ofurmaraþonhlaupari.

Samkvæmt dánardómstjóra Larimer-sýslu leiddi krufning í ljós að Kovatch lést af völdum köfnunar eftir að eitt ljónanna þrýsti á háls hennar. Alls er talið að fjögur fjallaljón hafi verið í hópnum sem réðst á Kovatch.

Málið hefur vakið mikinn óhug en árásir fjallaljóna eru afar sjaldgæfar í Bandaríkjunum og Kanada. Um 130 árásir hafa verið skráðar á síðustu hundrað árum og þar af hafa þrjátíu þeirra endað með dauða, að undanskildu þessu tilfelli. Í Colorado hafa 28 árásir verið tilkynntar á síðustu 36 árum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 19 mínútum
Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Pressan
Í gær
Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig
Pressan
Í gær
Tvær fjölskyldur í sárum eftir ótrúlegan harmleik – Svikasímtal gerði mann á níræðisaldri að morðingja
Pressan
Í gær
Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin
Pressan
Í gær
Bandaríkjamenn vilja senda hermenn til Mexíkó og fá leyfi fyrir drónaárásum

Mest lesið

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
Carrick svarar fyrir pillur sem hann fékk frá Keane
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Pressan
Í gær
„Óhamingjusamasti maður sem ég hef hitt hafði nýlega unnið í lottóinu“
Pressan
Í gær

Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst

Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Pressan
Í gær
Hótelsérfræðingar: Þetta eru herbergisnúmer sem ætti að forðast ef dvölin á að vera friðsæl
Pressan
Fyrir 2 dögum
Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn
Pressan
Fyrir 2 dögum

17 ára stúlka grunuð um morð í Þýskalandi

17 ára stúlka grunuð um morð í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Martröð fjölskyldu á Tenerife – Læstu sig inn í herbergi á meðan innbrotsþjófur athafnaði sig

Martröð fjölskyldu á Tenerife – Læstu sig inn í herbergi á meðan innbrotsþjófur athafnaði sig
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tálbeituhópur myrti mann sem vildi hitta 16 ára stúlku
Pressan
Fyrir 2 dögum

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sagður hafa sett á svið ótrúlega atburðarás til að koma eiginkonunni fyrir kattarnef
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín

Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ölvuðum OnlyFans-stjörnum vísað úr flugi með valdi eftir að þær settust í röng sæti – „Fórum í frí en enduðum á skilorði“

Ölvuðum OnlyFans-stjörnum vísað úr flugi með valdi eftir að þær settust í röng sæti – „Fórum í frí en enduðum á skilorði“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Slaufaði OnlyFans ferlinum og gekk til liðs við Amish-samfélagið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Reyndi að fara með látna eiginkonu sína í flug á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum

10 hlutir sem best er að henda strax í janúar samkvæmt sérfræðingum

10 hlutir sem best er að henda strax í janúar samkvæmt sérfræðingum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Illa farið með þekktan tónlistarmann – Gervigreindin sagði að hann væri kynferðisbrotamaður
Pressan
Fyrir 3 dögum
Apple tekur fram úr Samsung
Pressan
Fyrir 4 dögum
Trump átti erfitt með að muna eigið loforð – „Gerði ég það? Hvenær gerði ég það?“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segir að gögn muni birtast í febrúar sem sanni að Jeffrey Epstein var myrtur

Segir að gögn muni birtast í febrúar sem sanni að Jeffrey Epstein var myrtur
Pressan
Fyrir 4 dögum

Mætti með látlaust barmmerki á rauða dregilinn – Sagðist ekki geta þagað lengur og kallaði Trump barnaníðing og varaforsetann lygara

Mætti með látlaust barmmerki á rauða dregilinn – Sagðist ekki geta þagað lengur og kallaði Trump barnaníðing og varaforsetann lygara
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sérfræðingar vara við vinsælli 75 daga líkamsræktaráskorun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Svona oft áttu að skipta um viskastykki og borðtusku

Svona oft áttu að skipta um viskastykki og borðtusku
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hjónin myrt rétt fyrir áramót: Það kom fáum á óvart hver hinn grunaði er
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ákærð fyrir glæpi sem sagðir eru ógna lýðræðinu
Pressan
Fyrir 5 dögum

Harmleikurinn í Sviss: 34 af 40 létust eftir að stigi hrundi

Harmleikurinn í Sviss: 34 af 40 létust eftir að stigi hrundi
Pressan
Fyrir 5 dögum

„Ef við tökum ekki Grænland þá munu Rússar eða Kínverjar gera það“

„Ef við tökum ekki Grænland þá munu Rússar eða Kínverjar gera það“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Tyrknesk kona segist líffræðileg dóttir Trump – Höfðar mál og krefst DNA-faðernisviðurkenningar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hundur réðst á móður – „Fóturinn hékk á bláþræði“