Laugardagur 17.janúar 2026

Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig

Pressan
Föstudaginn 16. janúar 2026 21:25

Robert Rhodes. Lögreglumynd.

Maður að nafni Robert Rhodes, frá Witleigh í Surrey á Englandi, hefur verið sakfelldur fyrir morð á eiginkonu sinni árið 2016. Ári eftir morðið var hann sýknaður af ákæru um morð á grundvelli sjálfsvarnar. Hélt hann því fram að eiginkona hans hefði fyrst ráðist á sig og barn þeirra hjóna með hnífi. Barnið studdi framburð hans.

En árið 2021 greindi barnið sálfræðingi frá því að það hefði logið að beiðni föður síns.

Raunveruleikinn var sá að Robert Rhodes myrti eiginkonu sína vegna afbrýðisemi en hún hafði tekið upp ástarsamband við vinnufélaga sinn. Hann gekk svo langt í ráðabruggi sínu að veita bæði sjálfum sér og barninu áverka eftir morðið til að styðja lygasögu hans um sjálfsvörn.

Robert Rhodes var sakfelldur fyrir morðið í desember síðastliðnum. Refsing yfir honum hefur ekki verið ákveðin en hann á yfir höfði sér lífstíðardóm.

Sjá nánar á vef Mirror.

