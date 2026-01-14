fbpx
Miðvikudagur 14.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Slaufaði OnlyFans ferlinum og gekk til liðs við Amish-samfélagið

Pressan
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 15:30

Kendra Bates

Bandaríski dansarinn Kendra Bates sem er 33 ára bylti lífi sínu algjörlega fyrir rúmu ári. Hún hafði fram til þess lifað hefðbundnu lífi í Los Angeles, sem hún yfirgaf til að ganga til liðs við Amish-samfélag í dreifbýli Pennsylvaníu.

Bates segir sögu sína í þáttaröðinni Suddenly Amish á TLC, sem frumsýnd var á þriðjudag.

Einn leiðtogi Amish-fólksins, biskup Vernon, gerði sjaldgæfa undantekningu frá einangruðum, Luddita-venjum í þágu þess að auka íbúafjölda samfélagsins og bauð hópi „ensks fólks“, það er fólki sem er ekki-Amish,  inn í samfélagið. Bateser einn a f sex nýliðum og er ferðalag þeirra skjalfest í þáttaröðinni.

Í fyrsta þættinum segir Bates frá hvernig hún tók við trú sinni fyrir rétt rúmu ári síðan og hún fór að finna fyrir því að ferill hennar sem dansari stangaðist á við sum kristin gildi hennar.

Fyrir frumsýningu þáttaraðarinnar segir Bates að hún hafi séð auglýsingu fyrir leikarahóp fyrir þáttaröðina á tímabili í lífi sínu sem hún lýsir sem miklum umbreytingartíma.

„Ég er ekki endilega sammála því að vera dansari lengur. Ég þarf virkilega að vera vandlát á hvaða störf mér líður siðferðilega vel með að vinna, og það er ekkert starf,“ viðurkennir hún. „Þegar þetta tækifæri kom til mín hugsaði ég með mér: „Þetta gæti verið útleiðin sem ég var að leita að.““

Í tilfinningaþrunginri játningu segir Bates að hún hafi birt færslu á OnlyFans á því sem hún kallaði „lágmarkið“ sitt fyrir skírn sína. Hún viðurkenndi grátandi að þátttaka hennar á vefsíðunni fyrir fullorðna hafi stafað af skorti á sjálfselsku og hún á enn í erfiðleikum með að „fyrirgefa“ sjálfri sér fyrir það tímabil í lífi sínu.

Sexmenningarnir sem taka þátt í þáttaröðinni.

Í samtali við bætir Bates við að henni hafi ekki lengur liðið vel í lífinu í Los Angeles, þar sem hún hefur búið síðustu níu árin.

„Allir þar segja: „Ég, ég, ég, hvað getið þið gert fyrir mig?“ Og það angrar mig endalaust,“ útskýrir hún og tekur fram að hún hafi viljað yfirgefa borgina í nokkurn tíma. „Ég er bara ekki ánægð þar sem ég er stödd í lífinu.“

Að ganga til liðs við hefðir Amish samfélagins kann að virðast vera mikil breyting fyrir einhvern eins og Bates, en hún þekkir þá tegund lífsstíls miklu betur en dæmigerður Englendingur. Aðeins nokkrum kynslóðum á undan henni var fjölskylda hennar hluti af mennonítasamfélaginu. Þó mennonítar hafi tilhneigingu til að samþykkja nútímann frekar en Amish-fólkið, þá er veruleg skörun í trú og venjum.

„Fyrir mig var þessi reynsla … eins konar leið til að sjá hvað fjölskylda mín var að gera í þessum fyrri kynslóðum,“ segir Bates.

Hún segir að fjölskylda hennar og vinir hafi varla verið hissa að heyra um ákvörðun hennar um að ganga til liðs við leikaralið Suddenly Amish, sérstaklega þar sem þetta var ekki í fyrsta skipti sem Bates steig inn í heim Amish-fólksins. Reyndar er þetta ekki einu sinni í fyrsta skipti sem hún hefur íhugað að gerast Amish.

Þegar Bates var nemandi við Kent State-háskólann í Ohio, tók herbergisfélagi hennar hana með sér í veislu sem haldin var af yngri Amish-fólki. Samkoman var hluti af Rumspringa, sem gerir samfélagsfólki kleift að upplifa líf umfram dæmigerðra íhaldssamra hefða áður en það gengur formlega til Amish trúarinnar.

Í partýinu hitti hún mann og varð ástfangin. Þau kynntust, en undir lok Rumspringa-tímabilsins ákvað hann að hann vildi snúa aftur til Amish-þjóðarinnar. Sem háskólanemi, óviss um starfsferil sinn, segir Bates að hún hafi íhugað að vera þar áfram og ganga í kirkjuna með honum.

„Við áttum alveg þetta samtal. Á þessum tímapunkti var ég að ákveða að ég vildi eiginlega stunda dansnám í Los Angeles, svo það var eitt af því.“

Bates hefur ekki haft neitt samband við manninn síðan leiðir þeirra skildu. Þrátt fyrir að vera vonsvikin yfir að sambandinu lauk var hún opin fyrir möguleikanum á að finna ástina meðal Amish-fólksins aftur þegar hún sökkti sér niður í Suddenly Amish.

„Á sama hátt og ég set mig í að upplifa mismunandi hluti þá set ég mig í að leita ástar og tengsla,“ segir Bates. „Og ég fer oft á stefnumót í Los Angeles. Það eru svo mörg sambönd sem fara út um þúfur alltaf hvort eð er, svo er það öðruvísi þegar kemur að Amish-manni?“

