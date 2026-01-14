Reyndi að fara með látna eiginkonu sína í flug á Tenerife

Áttræður maður hefur verið handtekinn eftir að hann reyndi að fara með látna eiginkonu sína um borð í flugvél á flugvellinum á Tenerife.
Canarian Weekly greinir frá þessu.
Upp komst um athæfið við öryggisleitarhliðið. Eiginmaðurinn ók konu sinni í hjólastóli og ekkert virtist athugavert. En öryggisvörður veitti því athygli að konan sýndi engin viðbrögð. Er hann snerti hendi hennar fann hann að hún var köld og konan ekki með lífsmarki.
Öryggisverðir þustu á vettvang og handtóku manninnn. Sagði maðurinn að kona hans hefði látist aðeins nokkrum klukkustundum áður, líklega inni á flugvellinum.
Maðurinn hefur verið samvinnuþýður við lögreglu við rannsókn málsins en unnið er að því að greina dánarorsök konunnar.