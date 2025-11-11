fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

Telja að ríkir Vesturlandabúar hafi tekið þátt í hrottalegum morðtúrisma sér til skemmtunar

Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 20:30

Saksóknaraembættið í Mílanóborg á Ítalíu er nú að rannsaka ásakanir um að Ítalir hafi borgað hermönnum Bosníuserba til að taka þátt í eins konar morðtúrisma í Sarajevo þegar borgin var umsetin á árunum 1992-1996.

Talið er að Ítalir hafi keypt sér ferðir til borgarinnar svo þeir gætu skotið þar íbúa á færi. Rúmlega 10 þúsund létu lífið í Sarajevo á þessum tíma.

Borgin varð á tímabilinu fyrir stöðugum loftárásum en það sem íbúar óttuðust mest voru leyniskyttur sem skutu fólk, jafnvel börn, á götum úti. Virtust skytturnar stundum hegða sér eins og leikmenn tölvuleikja eða sem safaríveiðimenn.

Hópur Ítala og einstaklinga af öðrum þjóðarbrotum eru talin hafa tekið þátt í fjöldamorðum í Sarajevo gegn ríflegu gjaldi sem var greitt til hermanna sem komu þeim inn í borgina.

Rannsóknina má rekja til kröfu rithöfundarins Ezio Gavazzeni sem hefur safnað gögnum um þennan leyniskyttutúrisma sem og skýrslu sem ákæruvaldinu barst frá fyrrum borgarstjóra Sarajevo, Bejamina Karić.

Gavazzeni segist fyrst hafa heyrt um þessi voðaverk í ítölskum fjölmiðlum á tíunda áratugnum. Hann hóf þó ekki rannsókn sína fyrr en eftir að hann sá heimildarmynd eftir slóvenska leikstjórann Miran Zupanič árið 2022. Í þeirri mynd er rætt við mann sem var í serbneska hernum sem sagði að hópur Vesturlandabúa hafi komið til Sarajevo til að skjóta á íbúa á færi. Aðrir uppgjafahermenn Serba hafa þó þvertekið fyrir þessar ásakanir.

„Ég setti mig í samband við leikstjórann og hélt rannsókninni svo áfram þar til ég hafði safnað nægum gögnum til að senda til ákæruvaldsins í Mílanó.“

Rithöfundurinn segir marga Ítali hafa tekið þátt í þessum hryllingi, en einnig Þjóðverjar, Frakkar, Englendingar og „fólk frá öllum Vesturlöndum sem borgaði væna summu til að fá að skjóta íbúa“

Gavazzeni segir að þetta fólk hafi ekki verið knúið áfram af stjórnmálaskoðunum eða trú. Þetta var ríkt fólk sem gerði þetta sér til skemmtunar og dægrastyttingar.

Að sögn rithöfundarins komu Ítalirnir saman í borginni Trieste. Þaðan ferðuðust þeir til Belgrad og hittu þar hermenn sem fylgdu þeim að hæðunum við Sarajevo.

„Ég kalla þetta skeytingarleysi gagnvart illsku,“ segir Gavazenni sem segist þegar hafa borið kennsl á nokkra sem munu hafa tekið þátt í þessu og gerir hann ráð fyrir að lögregla hafi samband við viðkomandi á næstu vikum.

The Guardian greinir frá

