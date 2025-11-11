fbpx
Segja græðgi eigenda hafa valdið því að 25 ungar stúlkur létu lífið í sumarbúðum

Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 22:00

Mynd/Getty

Fjölskyldur fimm stúlkna og tveggja starfsmanna sem létu lífið í Camp Mystic í júlí hafa stefnt eigendum sumarbúðanna fyrir vanrækslu. Þar er því haldið fram að eigendur hafi forgangsraðað eigin græðgi yfir öryggi þeirra sem í búðunum dvöldu.

Skyndiflóð gekk yfir Texas þann 4. júlí, en þá voru um 700 stúlkur samankomnar í sumarbúðunum Camp Mystic við bakka Guadalupe-árinnar. Flestar sluppu óhultar en 27 létu lífið.

Fjölskyldurnar lýsa því í stefnu að nú ættu stúlkurnar að vera að ganga í skóla og njóta lífsins. Þess í stað séu „þær allar horfnar“.

Vilja fjölskyldurnar meina að eigendur Camp Mystic hafi ákveðið að halda búðunum úti á svæði sem er þekkt fyrir flóð og það án þess að gera viðeigandi öryggisráðstafanir.

Daginn sem hamfarirnar áttu sér stað hafi eigendur beint því til umsjónarmanna að tryggja búnað frekar en að rýma búðirnar.

Þegar rýmingaraðgerðir hófust reyndist það of seint fyrir stúlkurnar sem gistu í tveimur skálum sem mölluðust Bubble Inn og Twins. Skyndiflóðið skall á og ákváðu þá umsjónarmenn að beina því til starfsmanna í þessum tveimur skálum að halda sig innandyra.

„Loksins, þegar það var alltof seint, ákváðu eigendur að ráðast í vonlausar björgunaraðgerðir frá þessu sjálfskaparvíti sem þeir bjuggu sjálfir til.“

25 stúlkur sem dvöldu í búðunum létu lífið sem og tveir starfsmenn og sjötugur framkvæmdastjóri búðanna. Alls létu 130 lífið í Texas eftir að Guadalupe-áin flæddi yfir bakka sína með gífurlegum ofsa.

Tvær fjölskyldur til viðbótar hafa lagt fram kærur, en þær misstu báðar dóttur í hörmungunum, annars vegar hina 8 ára gömlu Lulu og hins vegar hina 9 ára gömlu Ellen.

Samkvæmt stefnu barst viðvörun um lífshættulegt skyndiflóð klukkan 13:14 að staðartíma. Hálftíma seinna beindu eigendur því til starfsmanna sinna að tryggja búnað. Klukkan 14:20 báðu starfsmenn tvo menn um aðstoð því að vatn flæddi inn í skálana sem næst voru ánni, en eigendur búðanna beindu því þó til stúlknanna að halda kyrru fyrir. Tíu mínútum seinna fóru eigendur að ferja stúlkur í öryggi á bifreiðum sínum og byrjuðu að rýma stærri skála á svæðinu.

Eftir klukkustund hafði aðeins tekist að rýma 5 af 11 skálum á flóðsvæðinu. Sumir starfsmenn tóku upp á því af sjálfsdáðum að fylgja litlu stúlkunum í öryggi. Eigendur höfðu engar leiðbeiningar veitt.

Um klukkan 15:51 hafði sjötugur framkvæmdastjóri búðanna ákveðið sjálfur að hjálpa stúlkunum í Bubble Inn. Hann kom eins mörgum og hann gat fyrir í jeppa sínum og reyndi að aka þeim í skjól. Bifreiðin varð þó fyrir flóðinu og ökumaður og farþegar létu öll lífið.

Lögmaður Camp Mystic segir að hugur allra sé með fjölskyldunum en enginn hefði getað séð hamfarirnar fyrir. Eins hafi viðvaranir ekki borist með nægum fyrirvara til að hægt væri að bregðast við í tíma.

Faðir einnar stúlkunnar sem lést sagði í viðtali að þessi harmleikur þurfi að leiða til breytinga.

„Arfleifð stúlknanna okkar er ekki að þetta verði tilefni breytinga.“

People greinir frá

 

