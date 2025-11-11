Sakaður um að brugga Angelu Merkel og fleirum banaráð í gegnum vefsvæði hægri öfgamanna

Þýska lögreglan hefur handtekið 49 ára karlmann sem er sakaður um að hafa óskað eftir rafmyntaframlögum á netinu til að borga fyrir launmorð þekktra þýskra stjórnmálamanna.
Maðurinn er sagður hafa haft lista yfir 20 einstaklinga sem hann hafði „dæmt til dauða“, meðal annars fyrrum kanslarar Þýskalands, Angela Merkel og Olaf Scholz, sem og fyrrum ráðherrar.
Það var úrvalslið lögreglumanna sem berjast gegn hryðjuverkamönnum sem hafði uppi á manninum, sem er aðeins auðkenndur sem Martin S. í fjölmiðlum. Hann hefur nú verið ákærður fyrir fjármögnun hryðjuverka.
Að sögn lögreglu hélt maðurinn, sem er ríkisborgari í bæði Póllandi og Þýskalandi, úti vefsíðu á myrkranetinu. Vefsíðan kallaðist: „Aftökustjórnmál“ og þar hafa meðal annars verið birtar persónuupplýsingar þekktra einstaklinga.
Martin hefur eins verið sakaður um að hafa hvatt til ofbeldisverka gegn ríkinu.
Í fórum Martins fundust meðal annars mikið af upplýsingum um opinberar persónur sem og efni sem heyrir til öfgahægristjórnmála, samsæriskenninga auk leiðbeininga um sprengjugerð.
Innanríkisráðherra Þýskalands, Alexander Dobrindt, segir að Martin hafi reynt að fjármagna voðaverkin í gegnum vefsvæði öfgahægrimanna síðan í júní á þessu ári.
Lögreglan hefur vitað af Martin síðan árið 2020, en þá vakti framferði hans í tengslum við Covid-lokanir áhyggjur yfirvalda.
Þýskir stjórnmálamenn segjast í auknum mæli verða fyrir árásum og áreiti nú á tímum öfgakenndrar skautunar í stjórnmálum. Þetta eru bæði árásir í orði sem og á borði.