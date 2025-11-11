fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“

Pressan
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 19:30

„Ég sagði vinum mínum tveimur dögum fyrir brúðkaupið hvernig mér leið og þau sögðu að ég þyrfti að hætta við,“ rifjar Amy Holyoake upp þegar kemur að brúðkaupi hennar og framhjáhaldi hennar nóttina áður.

Holyoake sem er 31 árs og frá Leeds í Bretlandi sleit ekki trúlofuninni, heldur gekk upp að altarinu þrátt fyrir svikin. Hjónabandið var hins vegar skammlíft og hjónin hættu saman í brúðkaupsferðinni. Parið hafði verið saman í sex ár áður en þau trúlofuðu sig í janúar 2019, en Holyoake hafði lengi haft efasemdir um að unnustinn væri sá rétti.

„Áður en við giftum okkur var ég mjög úrvinda og einhvern veginn út um allt“ segir hún. „Mér fannst ekki hlustað á mig. Um leið og ég ákvað dagsetningu fyrir brúðkaupsdaginn sá ég eftir því samstundis. Margir vinir mínir sögðu að ég hefði átt að fara frá honum mun fyrr. Þegar ég er ein finnst mér ég miklu sterkari, en í þessu sambandi fannst mér ég miklu veikar. Mér fannst ég lítil þegar ég var nálægt honum.“

Óvissa hennar um langtímasamband sitt jókst síðan þegar hún byrjaði að senda skilaboð til tónlistarmanns á TikTok aðeins tveimur mánuðum fyrir brúðkaupsdaginn.

„Ég var bara að skrolla eftir erfiðan dag og naut tónlistarinnar hans virkilega. Hún var svo róandi,“ útskýrir Amy. „Ég sendi honum bara skilaboð þegar hann var í beinni útsendingu og lét hann vita að tónlistin hans væri frábær. Hann svaraði skilaboðunum og ég sagði honum að ég væri að fara að gifta mig. Ég reyndi að vera bara vinkona hans en tilfinningar mínar voru alltof sterkar. Við áttum mjög djúpar og gáfulegar samræður sem ég hafði ekki átt í langan tíma.“

Vendipunkturinn hjá Holyoake varð þegar hún mætti á tónleika tónlistarmannsins.

„Þá vissi ég að ég var alveg orðin ástfangin af honum,“ segir hún.

Tveimur dögum fyrir brúðkaup sitt, sem átti að fara fram 4. ágúst, opinberaði Amy sannar tilfinningar sínar fyrir tónlistarmanninum fyrir vinum sínum og þeir sögðu henni að aflýsa brúðkaupinu.

„Ég sagði að ég gæti það ekki því allir hefðu lagt svo mikla peninga í þetta brúðkaup. Allir voru svo spenntir, ég gat ekki brugðist öllum,“ útskýrir hún.

„Kvöldið fyrir brúðkaupsdaginn sendi ég tónlistarmanninum skilaboð og hann kom í heimsókn og við enduðum á því að sofa saman,“ rifjar hún upp. „Hann fór um klukkan fimm um morguninn. Og ég sat eftir full af gríðarlegri sektarkennd. Ég hélt aldrei að ég myndi gera svona. Allur þessi dagur var mjög tilfinningaþrunginn. Ég vissi ekki hvað ég ætti að gera.“

Óákveðni hennar olli því að hún endaði á því að ganga upp að altarinu og segja já við unnustann sama dag án þess að hann grunaði neitt.

En Holyoake var haldin gríðarlegri eftirsjá og tveimur dögum síðar, í brúðkaupsferðinni þeirra, reyndi hún að slíta sambandinu.

„Ég reyndi að slíta sambandinu við hann, hann sagði reyndar að honum liði eins. Þetta var bara eins og löng vinátta og við höfðum villst af leið. En hann vildi ekki skilja, hann vildi vinna í hjónabandinu.“

Sem varð skammvinnt og þegar hjónin komu heim viðurkenndi Holyoake að hún væri ástfangin af öðrum manni.

„Ég sagði honum að ég hefði sofið hjá öðrum manni og orðið ástfangin af honum. Maðurinn minn sagði að hann vildi ekki hafa mig í húsinu. Honum var mjög brugðið en vildi samt vinna í sambandinu,  en ég sagði honum að hann ætti skilið svo miklu betra. Við vorum ekki hamingjusöm saman. Unnusti minn var alveg fín manneskja, ég var bara ekki ástfangin af honum. Það var engin ástríða.“

Holyoake, sem nú er formlega skilin við eiginmann sinn, viðurkennir að hún sé „100% hamingjusamari“ núna þegar hún er komin í samband með tónlistarmanninum  og sér eftir því að hafa nokkurn tímann haldið sig við brúðkaupið.

„Ég myndi segja við hvaða aðra konu sem er, ef þú hefur einhverjar efasemdir, ekki halda áfram með þetta. Ég er himinlifandi. Ég hefði getað gert þetta á betri hátt. Ég ætlaði mér ekki að láta þetta gerast. Ég held ekki að ég sjái eftir framhjáhaldinu sem hljómar hræðilega. Mér finnst eins og ef það hefði ekki gerst, hefði hjónabandið kannski aldrei endað.“

