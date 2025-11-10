fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

DV

Pressan
Pressan

TikTok-stjarna tekin af lífi fyrir framan fjölskylduna sína

Pressan
Mánudaginn 10. nóvember 2025 11:30

TikTok-stjarnan Mariam Cisse var numin á brott af vígamönnum í Malí á föstudag og tekin af lífi opinberlega fyrir framan fjölskyldu sína. Töldu vígamennirnir að hún væri að vinna með hernum og hefði tekið upp myndbönd af þeim án samþykkis.

Mariam var þekkt í heimalandi sínu og með um 90 þúsund fylgjendur á TikTok.

Í frétt Daily Mail segir að hún hafi verið numin á brott í borginni Tonka í norðurhluta Timbuktu-héraðs og tekin af lífi á torgi í borginni þann 7. nóvember síðastliðinn. Hafa fréttir af dauða hennar vakið mikla hneykslun í Malí þar sem herforingjastjórn fer með völd.

Mariam var þekkt fyrir að styðja opinberlega við herforingjastjórnina og klæddist hún meðal annars einkennisbúningi hans í myndböndum sínum. Hún er sögð hafa verið numin á brott frá markaði í borginni af nokkrum vopnuðum mönnum á sama tíma og hún var í beinni útsendingu á TikTok.

Hún var flutt á Sjálfstæðistorgið, eitt þekktasta kennileiti borgarinnar, samkvæmt bróður hennar sem segist enn fremur hafa verið neyddur til að horfa á þegar hún var skotin til bana.

Í fréttum erlendra miðla kemur fram að Mariam hafi að mestu birt létt myndbönd sem fjölluðu um samfélagsmál og hversdagslegar áskoranir í óstöðugu landi.

