Ungur maður nauðgaði ókunnugri konu á sextugsaldri á almannafæri því hann var hreinn sveinn

Þolandinn, 51 árs gömul kona, var í göngutúr þriðjudagskvöldið 28. október. Hún var í símanum að spjalla við kunningja sinn. Þá réðst á hana ungur maður, dró hana af gangstéttinni yfir á afskekktan stað þar sem hann braut á henni. Konan var enn í símanum þegar árásin hófst og bað kunningjann um að hafa samband við lögreglu. Maðurinn tók svo fyrir munn hennar og tók hana kyrkingartaki á meðan hann nauðgaði henni. Konan reyndi að verja sig. Hún beit geranda sinn og tókst að slá af honum gleraugun. Gleraugun áttu eftir að koma upp um gerandann.
„Hinn grunaði virtist kæra sig kollugann um að hann væri að brjóta á henni á almannafæri,“ segir í yfirlýsingu lögreglu.
Eftir að maðurinn hafði lokið sér af flúði hann af vettvangi. Konan hafði strax samband við lögreglu og kærði brotið. Lögregla bað almenning um aðstoð og birti mynd af gleraugunum. Fjölskylda gerandans, Tristen Alan Leritz, sá myndina af gleraugunum og hafði samband við lögreglu.
Leritz, sem er 21 árs, var svo handtekinn og játaði brotið. Hann taldi sig þó hafa góða og gilda ástæðu fyrir glæpnum.
Hann sagðist hafa verið úti á hjóla þegar hann sá konuna á gangi og hugsað: „Fjandinn hafi það, fyrst ég er nú hreinn sveinn“. Hann hjólaði svo á undan henni, sat fyrir henni og stökk svo á hana með framangreindum hætti.