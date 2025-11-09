Gagnrýnir „pirrandi“ Kourtney Kardashian – „Hún gerir mig brjálaða“

Leikkonan Jennifer Lawrence gagnrýndi elstu Kardashian-systurina Kourtney harkalega þegar hún tók lygamælipróf með Robert Pattinson, meðleikara sínum úr Die My Love og Vanity Fair á föstudag.
„Kourtney er meira pirrandi en nokkru sinni fyrr. Hún gerir mig brjálaða,“ sagði Lawrence þegar hún ræddi ást sína á Kardashian-fjölskyldunni og raunveruleikasjónvarpi.
Eftir að Pattison bað hana um útskýringar sagði Lawrence: „Því allt verður að vera tilkynning. Það er eins og, þú veist, ég ætla ekki að vera í fötum lengur. Eins og, bara klæddu þig í það sem þú vilt. Ekki gera tilkynningu um það.“
Eða eins og, ég er ekki með sjónvarp í herberginu mínu. Bara ekki horfa á sjónvarp. Hættu að tilkynna það.“
„Þú talar um ást þína á raunveruleikasjónvarpi. Fylgist þú enn með’Kardashians’?“ spurði Pattinson Lawrence fyrr í myndskeiðinu.
„Ekki þessa þáttaröð. Ég hef verið á TikTok en nei,“ svaraði Lawrence, áður en hún hélt á loft mynd af Khloé Kardashian.
„Er þessi kona uppáhalds Kardashian-konan þín?“ spurði hann, sem fékk Lawrence til að svara fljótt með afdráttarlausu „Já“.
Lawrence dásamaði einnig SKIMS-merkjaútgáfu Kim Kardashian þegar hún afhjúpaði fyrir meðleikara sínum að hún hefði „notað nokkur“ merki áður.
Kim kynnti nýju línuna sína í október með nokkuð vandræðalegri herferð sem sýndi leikþátt sem bar heitið „Does The Carpet Match The Drapes?“ Það er hvort háralitur kvenna væri sá sami á höfði og á píku. En með nýrri línu Kim var hægt að fá hvaða lit sem er á neðri hárin.
Lawrence viðurkenndi að hún ætlaði ekki að kaupa vörur úr nýju línuna.
„Ég fæ þær frítt,“ grínaðist hún og horfði beint í myndavélina.