Bandarískur þjálfari fann bestu matvöruna hérlendis

Bandaríski næringarfræðingurinn og þjálfarinn Thomas DeLauer er búsettur í Santa Barbara. DeLauer deilir reynslu sinni af löngum ferli sem fyrrum afreksíþróttamaður í rugby og hlaupum yfir í að vera þjálfari og næringarfræðingur með fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum. Í nýjasta myndbandinu segir hann frá ást sinni á matvöru sem hann segir eina þá bestu til að fá prótein í mataræðinu, matvöru sem við Íslendingar höfum þekkt frá barnæsku.
„Ég elska ennþá gríska jógúrt en er búinn að sjá að það er til eitthvað betra. Það er til eitthvað sem heitir Íslenskt skyr. Þetta er efst á listanum mínum og eitthvað sem ég tel virkilega öflugt. Ástæðan er sú að það er með hærra hlutfall próteina á móti fitu og það er þéttara á þann hátt að próteininnihaldið er hærra. Þú færð smjörkennda mjúka áferð með íslenska skyrinu í fitulausri skyrjógúrt sem smakkast eins og grísk jógúrt með 5% fitu. Þannig að þú færð mysuprótein (whey protein), þú færð ostaprótín (kasein protein) og þú færð mjólkursýrugerlana úr því. Þannig að þú færð þessa auka kosti sem koma ofan á próteinið sjálft. Íslenskt skyr er að verða uppáhalds mjólkurpróteinið mitt.“