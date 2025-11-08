Sögulegt bann tekur gildi á Maldíveyjum

Maldíveyjar eru eyríki í Indlandshafi og eru íbúar þar liðlega 530 þúsund talsins.
Heilbrigðisráðuneyti landsins segir í yfirlýsingu að markmiðið sé að vernda lýðheilsu og stuðla að tóbakslausri kynslóð. Bannið nær til allra tegunda tóbaks og ber söluaðilum að staðfesta aldur kaupenda áður en sala fer fram.
Þá er í gildi víðtækt bann við innflutningi, sölu, dreifingu, vörslu og notkun rafsígaretta og gildir bannið um alla, óháð aldri eða þjóðerni.
Ahmed Afaal, varaformaður tóbaksvarnaráðs eyjaklasans, sagði í viðtali við BBC World Service, í þættinum News Hour, að rafsígarettubannið sem lögleitt var í fyrra hafi verið mikilvægt fyrsta skref í átt að tóbakslausri kynslóð.
Samkvæmt BBC þurfa ferðamenn sem heimsækja Maldíveyjar einnig að fylgja lögunum, en Afaal telur að reykingabannið muni ekki hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustu.
„Fólk kemur ekki til Maldíveyja af því það má reykja. Það kemur vegna strandanna, sjávarins, sólarinnar – og ferska loftsins,“ sagði hann og bætti við að búist væri við yfir tveimur milljónum ferðamanna á næsta ári.
Maldíveyjar eru fyrsta þjóðin til að hrinda heildarbanni á sölu og notkun tóbaks, þar á meðal notkun á rafrettum, í framkvæmd. Til stóð að gera slíkt hið sama í Nýja-Sjálandi árið 2023 en ákveðið var að hverfa frá því áður lögin urðu fullgild.