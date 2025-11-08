Sinnti gæslu á skólaballi dóttur sinnar – hefur nú verið handtekin og á yfir höfði sér 60 ára fangelsi

Nú hefur móðir hennar verið handtekin og á yfir höfði sér 60 ára fangelsi. Móðirin, Robyn Polston, er sökuð um kynferðislega misnotkun gegn barni og fyrir vörslur á barnaníðsefni, en hún eignaðist í janúar á þessu ári barn með vini dóttur sinnar. Móðirin kynntist drengnum á áðurnefndu balli þar sem hún sinnti gæslu.
Drengurinn flutti burt með fjölskyldu sinni eftir ballið en kom svo aftur í fyrrum heimabæinn í stutta heimsókn í apríl á síðasta ári. Hann var þá 14 ára gamall. Um 40 vikum síðar eignaðist Robyn Polston barn sem fyrir „tilviljun“ deildi milli- og eftirnafni með unglingsdrengnum.
Lögreglu barst ábending um að barnsfaðir Polston væri í raun ólögráða barn. Hún þverneitaði þó sök. Hún sagðist hafa getið barnið með manni á þrítugsaldri sem hefði engan áhuga á að vera faðir. Lögregla lét sér þó ekki segjast og lét framkvæma erfðafræðilega rannsókn sem sannaði að unglingsdrengurinn er faðirinn. Eins voru raftæki Polston rannsökuð og fannst þar mikið af kynferðislegu myndefni sem sýndi drenginn og hana saman og í sitt hvoru lagi.
Dómari hefur ákveðið að úrskurða Polston í gæsluvarðhald þar til aðalmeðferð hefst í málinu, en Polston mun hafa reynt að þvinga drenginn til að hjálpa henni að hylma yfir brotin. Eins er talið að fjölskylda Polston, þá einkum móðir hennar og systir hennar, sé svo meðvirk að þeim sé ekki treystandi til að tryggja að Polston hafi ekki samband við drenginn verði hún látin laus.