Laugardagur 08.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Stjörnukokkur myrti fyrrverandi og börn þeirra á jóladag

Pressan
Föstudaginn 7. nóvember 2025 21:30

Iris Ross með börnum sínum.

Stjörnukokkur í Arizona í Bandaríkjunum hefur verið fundinn sekur um að hafa myrt fyrrverandi eiginkonu sína og tvö ung börn þeirra  á jóladag 201. Anthony Milan Ross skaut til bana fráskilda eiginkonu sína, Iris, 38 ára, og börn þeirra, Nigel, 11 ára, og Anoru, 10 mánaða, þann 25. desember 2017.

Mánudaginn 3. nóvember sakfelldi kviðdómur í Maricopa-sýslu Ross, 53 ára, fyrir þrjár ákærur af alvarlegri árás fyrir hrottalegu morðin, sem og 17 ákærubrot af alvarlegri árás á lögregluþjón.

Ross er sagður hafa skotið á lögreglumenn í Phoenix og þeir hafi skotið til baka í klukkustundar löngum átökum eftir að þeir réðust inn í íbúð hans.

Morðin sér stað daginn eftir að Ross birti myndband á Instagram þar sem hann sýndi sig og son sinn, Nigel, óska ​​öllum gleðilegra jóla og syngja „Jólasveinninn er að koma í bæinn.“

„Ég er að brosa og hanga með Nigel á aðfangadagskvöld og við ætlum að vera vandræðalegir,“ sagði Ross, sem var vegan kokkur, hvatningarfyrirlesari og frumkvöðull sem kynnti jurtalífsstíl.

„Við ætlum að syngja,“ bætti hann hlæjandi við í myndskeiðinu áður en feðgarnir byrjuðu að syngja.

Degi síðar fannst Iris Ross liggjandi á veröndinni við íbúð hans í Phoeni, hafði hún verið skotin.

Vitni sögðu lögreglumönnum á þeim tíma að þeir hefðu séð Ross skjóta fyrrverandi eiginkonu sína þegar hún reyndi að flýja frá honum. Eftir það fór hann aftur í íbúð sína og heyrðu vitni tvö til þrjú skot í viðbót. Lögreglan fann síðan lík barna hans í sitt hvoru herberginu í húsinu.

Anthony Milan Ross

Dómsmálið hófst í september á þessu ári og í upphafsræðu var fjallað um frægðarstöðu Ross sem vegan kokks.

„Hann hugsaði sig um áður en hann myrti þau. Hann ætlaði sér að gera það og gerði það svo. Af hverju?“ sagði saksóknari Maricopa-sýslu, Richard Dusterhoft, við kviðdóminn í upphafsræðu sinni.

Saksóknarinn sagði að Ross hefði verið háður fyrrum eiginkonu sinni, sem sótti um skilnað árið 2017, og tekjum hennar til að viðhalda frægðarlífsstíl sínum.

„Fimm mínútur hans af sjónvarpsfrægð á daginn voru liðnar. Peningarnir, velgengnin allt frið.. Og svo var hin fullkomna fjölskylda,“ sagði Dusterhoft við réttinn.

„Hann sagði fólki: „Búist við einhverju stóru um jólin’“ sagði saksóknarinn og hélt því fram að Ross hefði komið með áætlun sem fól í sér að leita að byssum, rafhlöðusýru, brennisteinssýru og fleiru á netinu. Hann leitaði einnig upp fréttir af manni sem myrti fjölskyldu sína á jóladag.

Verjandi Ross hélt því fram að Ross hefði framkvæmt þessar leitir á netinu þegar hann átti  í erfiðleikum með geðheilsu og tímabil þar sem hann „svaf illa eða jafnvel ekkert.“

„Á sama tíma og Ross var að leita að upplýsingum á netinu, var hann einnig að taka þátt í framtíðartengdum athöfnum og hann var almennt að skipuleggja framtíðina,“ sagði verjandinn og bætti við að hann hefði beðið kærustu sinnar þremur dögum fyrir jól og hefði meðal annars ættleitt hund.

Verjandinn bætti við að Ross hefði drukkið hálfa flösku af viskíi á meðan hann var mjög þunglyndur á jóladag 2017, áður en hann sendi fráskildri eiginkonu sinni, Iris, skilaboð um að hann hefði særst.

Systir Iris sagði að Ross hefði verið að haga sér furðulega og hefði hótað Iris eftir að hún sótti um skilnað í júní.

„Eina stundina var hann að öskra á hana og kalla hana „hóru“ og næstu stundina vildi hann segja henni að hann elskaði hana og vildi að þau væru fjölskylda,“ og bætti við: „Hann hélt því einnig fram að hann væri að vinna með vúdúpresti í New Orleans til að setja álög á hana. Bara mjög, mjög dökkar áætlanir.“

