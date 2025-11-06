Vilja þyrma lífi fanga á dauðadeild

Wood var dæmdur til dauða fyrir að stinga hinn 19 ára gamla Ronnie Wipf til bana í misheppnaðri ránstilraun á hóteli í norðurhluta Oklahoma City á gamlárskvöld 2001.
Lögmenn Woods neita því ekki að hann hafi tekið þátt í ráninu en halda því fram að það hafi verið bróðir hans, Zjaiton Wood, sem stakk Wipf til bana.
Zjaiton hlaut lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn fyrir aðild sína en hann lést í fangelsi árið 2019. Hann er sagður hafa játað við nokkra aðila að hann hefði verið sá sem stakk Wipf.
Repúblikaninn Kevin Stitt er ríkisstjóri Oklahoma og hefur hann aðeins einu sinni veitt náðum á þeim sjö árum sem hann hefur setið í embætti. Í frétt AP kemur fram að hann hafi hafnað náðunarbeiðnum í fjórum öðrum málum. Alls hafa sextán einstaklingar verið teknir af lífi í Oklahoma síðan hann tók við sem ríkisstjóri árið 2018.