Fimmtudagur 06.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Vilja þyrma lífi fanga á dauðadeild

Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 17:30

Náðunar- og skilorðsnefnd Oklahoma-ríkis í Bandaríkjunum hefur mælt með því að ríkisstjórinn Kevin Stitt þyrmi lífi hins 46 ára gamla Tremane Wood sem til stendur að taka af lífi í næstu viku. Atkvæði féllu 3-2 en lokaákvörðun er í höndum Stitt.

Wood var dæmdur til dauða fyrir að stinga hinn 19 ára gamla Ronnie Wipf til bana í misheppnaðri ránstilraun á hóteli í norðurhluta Oklahoma City á gamlárskvöld 2001.

Lögmenn Woods neita því ekki að hann hafi tekið þátt í ráninu en halda því fram að það hafi verið bróðir hans, Zjaiton Wood, sem stakk Wipf til bana.

Zjaiton hlaut lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn fyrir aðild sína en hann lést í fangelsi árið 2019. Hann er sagður hafa játað við nokkra aðila að hann hefði verið sá sem stakk Wipf.

Repúblikaninn Kevin Stitt er ríkisstjóri Oklahoma og hefur hann aðeins einu sinni veitt náðum á þeim sjö árum sem hann hefur setið í embætti. Í frétt AP kemur fram að hann hafi hafnað náðunarbeiðnum í fjórum öðrum málum. Alls hafa sextán einstaklingar verið teknir af lífi í Oklahoma síðan hann tók við sem ríkisstjóri árið 2018.

