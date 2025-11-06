Þingkona missti stjórn á sér á flugvelli og urðaði yfir starfsmenn

Að sögn erlendra miðla má rekja atvikið til þess að Mace ætlaði að fá lögreglufylgd að brottfararhliði. Hún mun óttast mjög um öryggi sitt eftir að áhrifavaldurinn Charlie Kirk var myrtur um hábjartan dag. Til stóð að hún myndi hitta lögreglu við einn inngang flugvallarins klukkan hálf sjö að morgni.
Lögreglan beið hennar þolinmóð þó að þingmaðurinn væri seinn. Þegar hún loksins mætti fór hún þó inn um annan inngang, sem vanalega er aðeins notaður af flugáhöfnum. Lögreglu gekk greiðlega að átta sig á þessum misskilningi og liðu aðeins fáeinar mínútur áður en þeir komu til þingkonunnar til að fylgja henni. Á þessum skamma tíma hafði þó fokið verulega í hana.
Hún blótaði þeim í sand og ösku, kallaði þá vanhæfa og sagði að aldrei hefði verið komið fram við karlmann, eins og samflokksmann hennar og kollega Tim Scott, með svona vanvirðandi hætti. Nancy hélt reiðilestrinum áfram alla gönguna að brottfararhliðinu.
Þegar hún var farin stóðu lögreglumenn og starfsmenn flugvallarins eftir í forundran enda hvarflaði ekki að þeim að þeir myndu nokkurn tímann sjá kjörinn fulltrúa haga sér með þessum hætti.
Eftir að skýrsla um málið fór í fjölmiðla birti starfsmaður þingmannsins yfirlýsingu. Þar var málið sagt óskiljanlegt, enda hafi Nancy Mace haft fullt tilefni til að reiðast. Hún og hennar teymi taki öryggisráðstöfunum mjög alvarlega eftir morðið á Charlie Kirk. „Allar tilraunir til að gera þetta atvik að pólitísku bitbeini eru bæði hættulegar og óábyrgar,“ sagði í yfirlýsingunni.
Þingmaðurinn sjálfur sakar fjölmiðla um falsfréttir og hefur hótað að stefna flugvellinum í Charleston fyrir meiðyrði.
Hún hefur þó ekki fengið stuðning frá samflokksmönnum. Öldungardeildarþingmaðurinn Tim Scott hefur fordæmt hana fyrir að blanda hans nafni í málið. Sjálfur hafi hann ekkert nema gott um flugvöllinn og starfsfólk hans að segja. Eins sé engan veginn við hæfi að kjörinn fulltrúi blóti með sama hætti og Nancy Mace gerði á vellinum. Undir þetta tók öldungardeildarþingmaðurinn Lindsey Graham.
Nancy kann þeim Scott og Graham litlar þakkir fyrir fordæminguna og skrifaði harðorða færslu til þeirra.
„Bara svo því sé komið á hreint til allra sem eru ráðvilltir: ALVÖRU MENN VERNDA KONUR.“
Nancy Mace ætlar sér að verða næsti ríkisstjóri Suður-Karólínu á næsta ári. Málið þykir því koma upp á óhepppilegum tíma. Þingkonan þvertekur fyrir að hafa misst stjórn á skapi sínu. Hún taki eðlilega öryggi sínu alvarlega en hafi þó komið fram við starfsmenn af virðingu. Hún hefur boðað málsókn.
SUING FOR DEFAMATION!!
I’ve retained an attorney to take swift and severe legal action against American Airlines and the Charleston Airport following allegations they falsified incident report(s) to defame me.
Thank you for your attention to this matter!… pic.twitter.com/MKTCRxqY3Q
— Nancy Mace (@NancyMace) November 5, 2025