Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá

Í frétt The Times kemur fram að Daniel og Cooper hafi orðið fyrir árás frá tugum, ef ekki hundruð, asískum risageitungum (Vespa mandarinia).
Bandaríska utanríkisráðuneytið staðfesti í samtali við People að tveir bandarískir ríkisborgarar hefðu látist í Laos en af virðingu við fjölskyldu þeirra yrðu frekari upplýsingar ekki gefnar út.
Atvikið átti sér stað þann 15. október síðastliðinn þegar feðgarnir heimsóttu skemmtigarðinn Green Jungle Park skammt frá borginni Luang Prabang. Feðgarnir voru búsettir í Víetnam þar sem Daniel starfaði sem kennari.
Í frétt Independent kemur fram að feðgarnir hafi verið fluttir á sjúkrahús en látist nokkrum klukkustundum síðar.
Í umfjöllun á Vísindavefnum, sem birtist árið 2006, kemur fram að asíski risageitungurinn sé sú geitungategund sem hafi flest mannslíf á samviskunni. Kom fram í umfjölluninni að 40 manns deyi árlega af völdum þessarar tegundar á ári hverju.
„Eins og nafnið gefur til kynna er asíski risageitungurinn stór. Þernurnar eru 25-45 mm á lengd en drottningin getur verið allt að 55 mm löng. Til samanburðar má geta þess að drottning trjágeitungs (Vespula vulgaris) sem meðal annars lifir í íslenskri náttúru, er 11-14 mm á stærð. Broddur asíska geitungsins er einnig tilkomumikill eða um 6 mm langur og geta stungurnar og ofnæmisviðbrögðin sem af þeim hljótast verið afar óþægileg. Japanskur skordýrafræðingur sem var við rannsóknir á asíska risageitungnum lenti í því að vera stunginn í löppina. Hann lýsti stungunni þannig að það væri eins og “glóandi nagli hefði verið rekinn í fótlegginn”.“