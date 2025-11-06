Maður í Flórída bjargaði lífi fjögurra barna og mannsins sem hótaði að drepa þau, sonar síns.
Trevor Nieves-Gonzalez, 22 ára, var handtekinn 2. nóvember í Delton um 48 km norður af Orlando, eftir að lögreglumenn frá lögregluembætti Volusia-sýslu brugðust við tilkynningu um ungan mann sem hafði þegar sært einn einstakling og hótaði að drepa fjögur börn.
Þegar lögreglumenn komu á vettvang fundu þeir Nieves-Gonzalez á grasflötinni framan við húsið með föður sínum, sem hafði hindrað hann í að komast inn í húsið og hugsanlega meiða börnin inni í húsinu.
Búkmyndavélar frá handtökunni sýndu föður Nieves-Gonzalez strax verndahann þegar faðirinn áttaði sig á að lögreglumaðurinn var vopnaður og miðaði vopni sínu á son sinn.
Nieves-Gonzalez var síðan sannfærður um að sleppa stóra veiðihnífnum sem hann hafði haldið á fram að þeim tímapunkti, og þá nálguðust tveir lögreglumenn hann til að reyna að handjárna hann.
Sá grunaði bölvaði, rétti lögreglumönnunum fingurinn og hrækti síðan á annan þeirra, sem beitti rafbyssu þá á hann. Um leið og Nieves-Gonzalez var sleginn með rafbyssunni féll hann strax til jarðar og lögreglunni tókst að handjárna hann.
Myndbandsupptökur úr líkamsmyndavél sýndu að það var ekki fyrr en á þessum tímapunkti að faðir grunaða mannsins tilkynnti lögreglumönnum að hann hefði verið stunginn í hnakkann áður en lögreglan kom á vettvang.
Faðirinn fékk meðferð vegna þessa meiðsla og annarra. Nieves-Gonzalez situr hins vegar í gæsluvarðhaldi og stendur nú frammi fyrir ákærum sem innihalda: fjórar ákærur um alvarlega líkamsárás með þeim ásetningi að fremja alvarlegt brot, fjórar ákærur um barnaníð og eina ákæru um alvarlega líkamsárás, mótspyrnu gegn lögreglumanni með ofbeldi og líkamsárás á lögreglumann.
Eftir að hafa komið fyrst fyrir dóm 3. nóvember er búist við að Nieves-Gonzalez muni koma aftur fyrir dóm 4. desember til að taka formlega afstöðu til ákæru sinnar, samkvæmt dómsskjölum hans. Honum var skipaður opinber verjandi við fyrstu fyrirtöku málsins.