Fimmtudagur 06.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Bjargaði lífi fjögurra barna og mannsins sem hótaði að drepa þau

Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 15:30

Maður í Flórída bjargaði lífi fjögurra barna og mannsins sem hótaði að drepa þau, sonar síns.

Trevor Nieves-Gonzalez, 22 ára, var handtekinn 2. nóvember í Delton um 48 km norður af Orlando, eftir að lögreglumenn frá lögregluembætti Volusia-sýslu brugðust við tilkynningu um ungan mann sem hafði þegar sært einn einstakling og hótaði að drepa fjögur börn.

Þegar lögreglumenn komu á vettvang fundu þeir Nieves-Gonzalez á grasflötinni framan við húsið með föður sínum, sem hafði hindrað hann í að komast inn í húsið og hugsanlega meiða börnin inni í húsinu.

Búkmyndavélar frá handtökunni sýndu föður Nieves-Gonzalez strax verndahann þegar faðirinn áttaði sig á að lögreglumaðurinn var vopnaður og miðaði vopni sínu á son sinn.

Nieves-Gonzalez var síðan sannfærður um að sleppa stóra veiðihnífnum sem hann hafði haldið á fram að þeim tímapunkti, og þá nálguðust tveir lögreglumenn hann til að reyna að handjárna hann.

Sá grunaði bölvaði, rétti lögreglumönnunum fingurinn og hrækti síðan á annan þeirra, sem beitti rafbyssu þá á hann. Um leið og Nieves-Gonzalez var sleginn með rafbyssunni féll hann strax til jarðar og lögreglunni tókst að handjárna hann.

Myndbandsupptökur úr líkamsmyndavél sýndu að það var ekki fyrr en á þessum tímapunkti að faðir grunaða mannsins tilkynnti lögreglumönnum að hann hefði verið stunginn í hnakkann áður en lögreglan kom á vettvang.

Faðirinn fékk meðferð vegna þessa meiðsla og annarra. Nieves-Gonzalez situr hins vegar í gæsluvarðhaldi og stendur nú frammi fyrir ákærum sem innihalda: fjórar ákærur um alvarlega líkamsárás með þeim ásetningi að fremja alvarlegt brot, fjórar ákærur um barnaníð og eina ákæru um alvarlega líkamsárás, mótspyrnu gegn lögreglumanni með ofbeldi og líkamsárás á lögreglumann.

Eftir að hafa komið fyrst fyrir dóm 3. nóvember er búist við að Nieves-Gonzalez muni koma aftur fyrir dóm 4. desember til að taka formlega afstöðu til ákæru sinnar, samkvæmt dómsskjölum hans. Honum var skipaður opinber verjandi við fyrstu fyrirtöku málsins.

Hér má sjá myndband frá vettvangi.

