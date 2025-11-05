Smáræðið sem læknirinn hafði engar áhyggjur af reyndist vera fjórða stigs krabbamein

Það var í ágúst sem Bretinn Kyle Kennedy fór að finna fyrir verkjum í hálsi. Hann var töluvert bólginn og fór að glíma við nætursvita sem hann hafði ekki hrjáð við áður enda aðeins 23 ára gamall. Læknirinn hans hafði engar áhyggjur. Þetta væru líklega bólgur í eitlum og ekkert við því að gera annað en að taka bólgueyðandi og verkjalyf.
Kyle fór að læknisráði en ekkert batnaði. Þvert á móti varð hann verri. Dag einn vaknaði hann svo stokkbólginn í framan. Hann var svo bólginn að yfirmaður hans sendi hann heim úr vinnunni og sagði honum að leita aftur til læknis.
Að þessu sinni taldi læknirinn að þetta gæti verið hettusótt eða stíflaðir eitlar. Kyle var aftur sendur heim, en að þessu sinni með sýklalyf. Systir hans, Kelsey, segir í samtali við Liverpool Echo:
„Hann sendi mér mynd af andlitinu á sér nokkrum dögum síðar og það hafði bólgnað enn meira. Eftir enn eina læknisheimsóknina var honum sagt að fara beint upp á næsta sjúkrahús.“
Loksins var Kyle rannsakaður. Eftir myndatökur og blóðsýnatökur kom í ljós að hann var með risastórt æxli í brjóstholi og meinvörp í hálskirtlum og þörmum. Tveimur vikum síðar varð ljóst að hann var með 4. stigs eitilfrumukrabbamein.
Hann er nú kominn í lyfjameðferð sem hefur tekið verulega á líkama hans. Systir hans segir þó að Kyle sé hörkutól og ætli að berjast við meinið með kjafti og klóm. Vinir hans eru með söfnun fyrir hann á GoFundMe og ætla að skipuleggja góðgerðarhlaup síðar í nóvember.