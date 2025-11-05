fbpx
Miðvikudagur 05.nóvember 2025

Hryllingur í New Jersey: Ákærð fyrir að stinga tveggja ára bróður sinn

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 5. nóvember 2025 21:30

Marlene Rodriguez. Lögreglumynd.

Tvítug kona í New Jersey hefur verið ákærð fyrir morðtilraun en henni er gefið að sök að hafa stungið tveggja ára bróður sinn í brjóstið með hnífi. Atvikið átti sér stað á heimili systkinanna.

Lögreglumenn brugðust við símtali í neyðarlínuna þann 1. nóvember og fundu á heimili í Brick Township ungt barn með stunguáverka á bringu. Drengurinn var fluttur á nærliggjandi sjúkrahús og er ástand hans stöðugt.

Samkvæmt upplýsingum frá rannsóknarlögreglu er tvítug systir drengsins, Marlene Rodriguez, grunuð um verknaðinn. Var hún handtekin og úrskurðuð í gæsluvarðhald.

Auk auk ákæru um morðtilraun er Rodriguez ákærð fyrir ólöglegan vopnaburð og fyrir að ógna velferð barns.

 

Sjá nánar hér og hér.

 

