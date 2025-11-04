Dick Cheney er látinn, 84 ára að aldri. Cheney þykir einn áhrifamesti varaforsetinn í sögu Bandaríkjanna og er talinn arkitekt hryðjuverkastríðsins í Írak. Hann var varaforseti í forsetatíð George W. Bush á árunum 2001-2009 en auk þess var hann mikill áhrifamaður innan raða íhaldsmanna áratugum saman. Hann veigraði sér þó ekki við það síðustu ár að gagnrýna núverandi forseta, Donald Trump. Cheney kallaði Trump meðal annars heigul og mestu ógn við lýðræðið fyrr og síðar.
Hann kaus því demókrata í síðustu forsetakosningunum og tilkynnti samhliða að popúlisminn hefði tekið yfir Repúblikanaflokkinn.
Cheney hafði glímt við hjartasjúkdóm lengi og gekkst meðal annars undir hjartaígræðslu árið 2012. Hann var aðeins 37 ára gamall þegar hann fékk sitt fyrsta hjartaáfall þegar hann var að bjóða sig fram til þings. Fjórða hjartaáfallið fékk hann aðeins nokkrum dögum eftir að atkvæði voru endurtalin í Flórída í forsetakosningunum árið 2000, en endurtalningin leiddi til þess að Bush varð forseti og Chaney varaforseti.
Fjölskylda Cheney greinir frá andlátinu í tilkynningu þar sem segir að hann hafi látið lífið í gær í faðmi fjölskyldunnar. Dánarmein hans voru fylgikvillar lungabólgu og hjartasjúkdóms. Hann lætur eftir sig eiginkonuna Lynne, tvær dætur og sjö barnabörn.