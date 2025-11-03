fbpx
Mánudagur 03.nóvember 2025

Óhugnaður eftir að 13 ára stúlka komst í kynni við mann á Snapchat

Mánudaginn 3. nóvember 2025 08:30

Lögregluyfirvöld í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum fundu á dögunum 13 ára stúlku sem hafði verið saknað í nokkra daga eftir að hún hvarf frá heimili sínu í Baker í Louisiana.

Stúlkan fannst í kassa í kjallara á heimili 26 ára karlmanns og var maðurinn, Ki-Shawn Crumity, handtekinn á vettvangi.

Svo virðist vera sem stúlkan hafi kynnst manninum á Snapchat og honum tekist að sannfæra hana um að hitta sig með blekkingum. Hún er talin hafa ferðast sjálf með rútufyrirtækinu Greyhound alla leið til Pittsburgh þar sem maðurinn tók á móti henni.

Í fréttum bandarískra fjölmiðla kemur fram að stúlkan hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi, fengið mat sem innihélt kannabisefni og verið neydd til að dvelja í kjallaranum með manninum og konu sem var einnig þar.

Tveir aðrir karlmenn hafa verið handteknir í tengslum við málið, annars vegar 62 ára maður í Columbus í Georgíuríki og 64 ára karlmaður í New Orleans. Þeir eru grunaðir um aðild að málinu en óvíst er hver þeirra þáttur var.

Lögregla segir að málið sé enn eitt dæmið um þær hættur sem geta leynst á samfélagsmiðlum fyrir börn og ungmenni.

