George Clooney: Mistök að láta Kamölu Harris taka við af Biden

Ýmsir telja að Clooney hafi sjálfur átt sök í máli, en hann skrifaði grein í New York Times sumarið 2024 þar sem hann kallaði eftir því að Joe Biden myndi stíga til hliðar.
Eftir hörmulega frammistöðu Joe Biden í kappræðum gegn Donald Trump urðu þær raddir sífellt háværari að Biden væri ekki nógu heilsuhraustur til að sitja í Hvíta húsinu annað kjörtímabil. Ákvað Biden að láta staðar numið nokkrum dögum eftir að greinin kom út og var Kamala Harris útnefnd sem forsetaefni flokksins.
Eins og flestir þekkja átti Harris ekki séns gegn Donald Trump sem vann að lokum með talsverðum yfirburðum og varð forseti í annað sinn.
Í viðtali við CBS um helgina sagðist Clooney ekki sjá eftir að hafa skrifað greinina. Það hafi öllum verið ljóst að Biden væri ekki maður til að vera áfram forseti.
„Ég vildi, eins og ég skrifaði í greininni, að það yrði forval. Að við myndum prófa frambjóðendurna hratt og koma þessu í gang,“ sagði hann.
Engin forvalskosning fór hins vegar fram hjá Demókrötum og var varaforsetinn, Kamala Harris, sjálfkrafa útnefnd. „Hún fékk mjög krefjandi verkefni og ég held að þetta hafi verið mistök, í hreinskilni sagt.“