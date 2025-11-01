fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Starfsmaður veitingastaðar dæmdur í ellefu ára fangelsi fyrir ógeðslegt athæfi

Pressan
Laugardaginn 1. nóvember 2025 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jace Hanson, fyrrverandi starfsmaður Hereford House-steikhússins í Leawood í Kansas, hefur verið dæmdur í rúmlega ellefu ára fangelsi fyrir vægast sagt ógeðslegt athæfi.

Jace þessi tók upp myndbönd af sjálfum sér þegar sem hann kastaði af sér vatni yfir mat viðskiptavina, hrækti í hann og traðkaði ofan á honum. Þetta gerði hann áður en maturinn var borinn á borð fyrir viðskiptavini.

Hann var handtekinn eftir að FBI fékk ábendingu um að myndböndin væru í umferð. Þegar lögregla lagði hald á síma hans fannst svo annað og verra, myndefni sem sýndi börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt.

People greinir frá þessu en Hanson var handtekinn þann 25. apríl 2024 og áttu atvikin sér stað á mánaðarlöngu tímabili uns hann var hann handtekinn. Hann játaði sök í málinu í sumar en ákæran var alls í 33 liðum.

Jack Bond, rannsóknarlögreglumaður hjá lögreglunni í Leawood, vitnaði fyrir dómi að við rannsókn málsins hefðu lögreglumenn einnig fundið myndefni af kynferðislegri misnotkun barna á síma og tölvum Hansons.

„Þetta var það grimmilegasta og ofbeldisfyllsta efni sem ég hef nokkurn tíma séð,“ sagði Bond fyrir dómi, samkvæmt Johnson County Post, og bætti við að hann hefði þurft að taka hlé meðan hann fór yfir gögnin vegna þess hve skelfilegt efnið var.

Þann 9. október síðastliðinn var Hanson dæmdur í 11 ára og 4 mánaða fangelsi, en um er að ræða hámarksrefsingu fyrir brot af þessu tagi í Kansas.

Óhætt er að segja að málið hafi haft víðtækar afleiðingar í för með sér fyrir eigendur Hereford House og sagði einn þeirra, Camellia Hill, að salan hefði hrunið um leið og málið komst í fréttirnar og lagt reksturinn í rúst. Var gripið til þess ráðs að loka útibúi staðarins í Leawood vegna málsins fjórum mánuðum eftir að Hanson var handtekinn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Starfsmaður veitingastaðar dæmdur í ellefu ára fangelsi fyrir ógeðslegt athæfi
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Konur græða meira en karlmenn á jafn mikilli hreyfingu
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Sakamál: Stúlkan sem hvarf á hrekkjavökunni
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi
Pressan
Í gær
Rifjaði upp sögu af því þegar Andrés keypti sér 40 vændiskonur á fjórum dögum í Taílandi
Pressan
Í gær
Ein helsta stuðningskona Trump á þingi sökuð um að vera vinstrisinnuð
Pressan
Í gær
Kennari lýsir augnablikinu þegar hún var skotin af sex ára nemanda sínum
Pressan
Í gær
Það sem virtist vera sorglegt umferðarslys breyttist í morðrannsókn – Lá í dái í þrjá mánuði og sagði lögreglu hvað gerðist

Mest lesið

Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi
Lögreglumaður á vakt í Eyjum skipti sér af ágreiningi sem var ekki lögreglumál – Persónulega tengdur öðrum aðilanum
Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið
Orðið á götunni: Svona gerir maður ekki

Nýlegt

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Kemur Arnar þjóðinni á óvart með þessu á næstu dögum? – „Arnar er þannig“
Eiður Ben frá Breiðablik til Þórs – Á að aðstoða Sigga Höskulds
Rúnar sendir pillu niður í Laugardal – „Það er það sem mér finnst alltaf svo skrýtið með KSÍ“
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Liverpool áfram?
Enska úrvalsdeildin sendir frá sér yfirlýsingu
Pressan
Í gær
Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Það er hægt að sigra popúlista og öfgahægrihreyfingar“

„Það er hægt að sigra popúlista og öfgahægrihreyfingar“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump fyrirskipar hernum að hefja aftur tilraunir með kjarnavopn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ætlaði að koma fyrrverandi kærustunni á óvart og faldi sig inn í skáp – Það endaði með blóðbaði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknar voru sannfærðir um að hann væri á eiturlyfjum, þangað til þeir kíktu í eyrað á honum

Læknar voru sannfærðir um að hann væri á eiturlyfjum, þangað til þeir kíktu í eyrað á honum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Gleymdu 80 ára farþega á Eðlueyju – Var látin þegar hún fannst
Pressan
Fyrir 2 dögum

Neita að svara spurningum um einkasamkvæmi fjölskyldumeðlima í embættisbústaðnum og gagnrýna fréttaflutning harðlega

Neita að svara spurningum um einkasamkvæmi fjölskyldumeðlima í embættisbústaðnum og gagnrýna fréttaflutning harðlega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump harðlega gagnrýndur fyrir framkvæmd og útfærslu viðhafnarsalarins – Rak nefndina sem átti að skila umsögn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tekinn af lífi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum – Svona leit síðasta máltíðin hans út
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætlar að senda eftirlitsmenn til að fylgjast með eftirlitsmönnum

Ætlar að senda eftirlitsmenn til að fylgjast með eftirlitsmönnum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ráðgáta í Tsjernóbíl: Flækingshundarnir orðnir bláir

Ráðgáta í Tsjernóbíl: Flækingshundarnir orðnir bláir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mættu til að handtaka fjölskylduföður fyrir alríkissvik – Höfðu ekki hugmynd um hryllinginn sem leyndist á heimilinu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Leigubílstjórinn lánaði farþega símann sinn í smástund – Hann átti eftir að sjá eftir því
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fannst látin á einangraðri eyju eftir að skemmtiferðaskip lagði af stað án hennar

Fannst látin á einangraðri eyju eftir að skemmtiferðaskip lagði af stað án hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vildi ógleymanlega afmælisveislu svo hún réði skordýrasérfræðing
Pressan
Fyrir 4 dögum
Öflugasti fellibylur ársins nálgast og ferðamenn óttast um líf sitt
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segir hjartaknúsarann hafa verið vandræðalegan vegna meðgöngu sinnar

Segir hjartaknúsarann hafa verið vandræðalegan vegna meðgöngu sinnar
Pressan
Fyrir 4 dögum

TikTok áskorun með svitalyktareyði hafði hryllilegar afleiðingar

TikTok áskorun með svitalyktareyði hafði hryllilegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki
Pressan
Fyrir 5 dögum

Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku

Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 5 dögum
Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað
Pressan
Fyrir 5 dögum

Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum

Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”

Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sakamál: Þriggja barna móðir lifði tvöföldu lífi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Telur þetta raunverulegu ástæðuna fyrir því að geimverur hafi ekki haft samband við okkur