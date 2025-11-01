fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Játaði til að vernda kærustuna sem svo sveik hana – „Þetta var rosaleg ást, er það ekki? Hún var banvæn“

Pressan
Laugardaginn 1. nóvember 2025 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það var í janúar árið 1991 þegar hin 34 ára gamla Aileen „Lee“ Wuornos sagði í símtali við kærustu sína, Tyria Moore, að hún væri tilbúin að gera allt fyrir ástina. Símtalið tók lögreglan upp enda hafði Wuornos þarna verið handtekin vegna gruns um að hún væri raðmorðingi.

„Lee, lögreglan er á eftir mér,“ sagði Moore skelkuð í símanum. Wuornos svaraði þá ákveðin: „Ég mun ekki láta þig fara í fangelsi, Ty, ég elska þig. Ef ég þarf að játa allt bara til að halda þér fyrir utan þetta þá mun ég gera það.“

Játningin varð til þess að Wuornos var dæmd til dauða fyrir sjö morð. Hún var tekin af lífi árið 2002. Fjölmiðlar kölluðu hana vændiskonuna frá helvíti en ári eftir að dauðarefsingunni var framfylgt fékk Wuornos nýtt líf í kvikmyndinni Monster sem fjallaði um líf hennar og glæpi.

Full, týnd og rugluð í hausnum

Nú er komin út önnur mynd um Wuornos og að þessu sinni er hún ekki leikin heldur er um heimildarmynd á Netflix að ræða. Myndin kallast: Aileen: Drottning raðmorðingjanna. Þar er farið yfir skelfilega ævi hennar sem einkenndist af ítrekuðum kynferðisbrotum, ofbeldi og svikum. Leikstjóri myndarinnar er Emily Turner en hún hefur undir höndum viðtal sem var tekið við Wuornos eftir að hún var sakfelld. Turner segir í myndinni að viðtalið birti aðra mynd af meinta raðmorðingjanum en hefur sést hingað til. Þar sagði Wuornos meðal annars: „Hin raunverulega Aileen Wuornos er ekki raðmorðingi. Ég var svo full og svo týnd, svo rugluð í hausnum að ég varð að einum. En ég raunverulega sjálf er ekki morðingi.“

Wuornos var yfirgefin af móður sinni aðeins 4 ára gömul. Hún átti ekkert samband við föður sinn enda var hann í lífstíðarfangelsi fyrir barnaníð. Hennar beið ekkert betra eftir að amma hennar og afi ættleiddu hana. Þau bjuggu við mikla fátækt og beittu Wuornos ofbeldi. Aðeins 13 ára gömul varð hún þunguð eftir að vinur afa hennar nauðgaði henni. Barnið var síðar gefið til ættleiðingar. Samkvæmt Wuornos beitti afi hennar hana líka kynferðisofbeldi og eins stundaði hún sifjaspell með bróður sínum.

Amma hennar lést þegar Wuornos var 15 ára og hún og bróðir hennar voru þá send á barnaheimili. Wuornos ákvað að stjúka og sjá fyrir sér með vændi.

Í áðurnefndu viðtali segir Wuornos: „Mér hefur líklega verið nauðgað, ég myndi segja svona 30 sinnum, jafnvel oftar.“

Hún bætti þó við að hún hafi ekki leyft ofbeldinu að hafa áhrif á sig. „Ég er hörð af mér. En aum kona hefði tekið þetta inn á sig.“

Líf hennar breyttist svo árið 1986 þegar hún hitti Tyria Moore á bar í Flórída. „Ég elskaði hana svo heitt. Hún er eina ástæðan fyrir því að ég var með helvítis byssuna. Ég vildi tryggja að ég kæmist lifandi heim svo ég gæti varið öðrum degi á lífi með henni.“

Svikin af stóru ástinni

Árið 1989 hóf lögregla rannsókn á ofbeldisfullum morðum. Sex karlmenn höfðu fundist skotnir til bana í Flórída og höfðu auk þess verið rændir. Vitni sáu tvær konur aka á bifreið sem eitt fórnarlambið átti og lögregla fann hlut úr eigu fórnarlambs í veðlánabúllu og á honum var fingrafar Wuurnos. Hún var svo handtekin í janúar árið 1991 og játaði sök í áðurnefndu símtali við kærustu sína.

Hún var tilbúin að gera hvað sem er fyrir ástina en það sem hún vissi ekki var að Moore var að starfa með lögreglunni. Henni var lofað friðhelgi í málinu ef hún fengi Wuurnos til að játa. Wuurnos reyndi síðar að draga játninguna til baka enda hafði lögregla þvingað hana fram með því að nota kærustu hennar.

Við aðalmeðferð í fyrsta morðmálinu neitaði Wuornos sök. Hún sagði að maðurinn hefði nauðgað sér og pyntað og hún því skotið hann í sjálfsvörn. Lykilvitni ákæruvaldsins var þó kærastan hennar, Moore, sem hélt því fram að morðið hefði verið af yfirlögðu ráði. Aftur hafði Wuornos verið svikin og kviðdómur sakfelldi hana. Hún virtist slegin yfir niðurstöðunni og öskraði í dómsalnum: „Ég er saklaus. Mér var nauðgað. Ég vona að ykkur verði nauðgað. Skíthælar Bandaríkjanna.“

Hún ákvað svo að halda ekki uppi vörnum í hinum málunum. Hún virtist gefast upp og árið 2001 sagðist hún tilbúin að deyja.

„Ég myrti þessa menn, rændi þá alveg svellköld. Og ég myndi gera það aftur líka. Það er ekkert á því að græða að halda mér lifandi því ég myndi bara drepa aftur. Ég er með hatur í æðum mér.“

Heimildarmyndin spyr hvort Wuornos hafi í raun fengið sanngjarna meðferð í réttarkerfinu. Saksóknarinn var yfirlýstur andstæðingur vændis og fór mörgum orðum um það í dómsal að varla gæti Wuornos hafa verið nauðgað þegar maðurinn hafði borgað henni fyrir kynlíf. Eins hefur komið í ljós að fyrsta fórnarlambið hennar var kynferðisbrotamaður.

Æskuvinkona hennar, Dawn Botkins, stígur fram í heimildarmyndinni en hún heimsótti Wuurnos kvöldið fyrir aftökuna.

„Hún sagði mér að hún væri klárlega raðmorðingi. Þetta væri vegna allra áranna af ofbeldinu ásamt drykkjunni og svo líka Ty [Moore]. Aileen sagði ítrekað við mig: „Þetta var rosaleg ást, er það ekki? Hún var banvæn.“

People greinir frá

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Játaði til að vernda kærustuna sem svo sveik hana – „Þetta var rosaleg ást, er það ekki? Hún var banvæn“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Sá eftir glæpnum áratugum síðar og skilaði hinum látna
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Starfsmaður veitingastaðar dæmdur í ellefu ára fangelsi fyrir ógeðslegt athæfi
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Konur græða meira en karlmenn á jafn mikilli hreyfingu
Pressan
Í gær
Sakamál: Stúlkan sem hvarf á hrekkjavökunni
Pressan
Í gær
Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi
Pressan
Í gær
Rifjaði upp sögu af því þegar Andrés keypti sér 40 vændiskonur á fjórum dögum í Taílandi
Pressan
Í gær
Ein helsta stuðningskona Trump á þingi sökuð um að vera vinstrisinnuð

Mest lesið

Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans

Nýlegt

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild
Valur riftir samningi Lundemo
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Pressan
Í gær
Efnuð hjón töldu sig hafa fundið draumabarnapíuna en hún reyndist vera þeirra versta martröð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Gabba og lokka börn til að fremja morð

Gabba og lokka börn til að fremja morð
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Það er hægt að sigra popúlista og öfgahægrihreyfingar“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Trump fyrirskipar hernum að hefja aftur tilraunir með kjarnavopn

Trump fyrirskipar hernum að hefja aftur tilraunir með kjarnavopn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ætlaði að koma fyrrverandi kærustunni á óvart og faldi sig inn í skáp – Það endaði með blóðbaði

Ætlaði að koma fyrrverandi kærustunni á óvart og faldi sig inn í skáp – Það endaði með blóðbaði
Pressan
Fyrir 2 dögum
Læknar voru sannfærðir um að hann væri á eiturlyfjum, þangað til þeir kíktu í eyrað á honum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gleymdu 80 ára farþega á Eðlueyju – Var látin þegar hún fannst
Pressan
Fyrir 3 dögum
Neita að svara spurningum um einkasamkvæmi fjölskyldumeðlima í embættisbústaðnum og gagnrýna fréttaflutning harðlega
Pressan
Fyrir 3 dögum

Trump harðlega gagnrýndur fyrir framkvæmd og útfærslu viðhafnarsalarins – Rak nefndina sem átti að skila umsögn

Trump harðlega gagnrýndur fyrir framkvæmd og útfærslu viðhafnarsalarins – Rak nefndina sem átti að skila umsögn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Tekinn af lífi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum – Svona leit síðasta máltíðin hans út

Tekinn af lífi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum – Svona leit síðasta máltíðin hans út
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ætlar að senda eftirlitsmenn til að fylgjast með eftirlitsmönnum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ráðgáta í Tsjernóbíl: Flækingshundarnir orðnir bláir
Pressan
Fyrir 3 dögum

Mættu til að handtaka fjölskylduföður fyrir alríkissvik – Höfðu ekki hugmynd um hryllinginn sem leyndist á heimilinu

Mættu til að handtaka fjölskylduföður fyrir alríkissvik – Höfðu ekki hugmynd um hryllinginn sem leyndist á heimilinu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Leigubílstjórinn lánaði farþega símann sinn í smástund – Hann átti eftir að sjá eftir því
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fannst látin á einangraðri eyju eftir að skemmtiferðaskip lagði af stað án hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vildi ógleymanlega afmælisveislu svo hún réði skordýrasérfræðing
Pressan
Fyrir 4 dögum

Öflugasti fellibylur ársins nálgast og ferðamenn óttast um líf sitt

Öflugasti fellibylur ársins nálgast og ferðamenn óttast um líf sitt
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu

Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Segir hjartaknúsarann hafa verið vandræðalegan vegna meðgöngu sinnar
Pressan
Fyrir 5 dögum

TikTok áskorun með svitalyktareyði hafði hryllilegar afleiðingar

TikTok áskorun með svitalyktareyði hafði hryllilegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 5 dögum

Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“

Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað

Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað
Pressan
Fyrir 5 dögum
Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”