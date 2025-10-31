fbpx
Föstudagur 31.október 2025

Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi

Pressan
Föstudaginn 31. október 2025 21:30

Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna skoðar nú hvort banna eigi sölu og dreifingu á vinsælum netbeinum sem framleiddir eru af fyrirtækinu TP-Link Systems í Kaliforníu.

Ástæðan er sú að móðurfélag fyrirtækisins er kínverska tæknifyrirtækið TP-Link Technologies og eru Bandaríkjamenn sagðir óttast njósnir af hálfu Kínverja.

Washington Post greinir frá þessu og segir að nokkrar alríkisstofnanir í Bandaríkjunum hafi stutt hugmyndina, þar á meðal innanríkisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og varnarmálaráðuneytið. Lokaákvörðun um málið verður þó í höndum viðskiptaráðuneytisins.

Forsvarsmenn TP-Link Systems fullyrða að reksturinn í Bandaríkjunum sé algjörlega óháður og Kínverjar hafi enga aðkomu að þeim netbeinum sem framleiddir eru í Kaliforníu.

Sagði fyrirtækið í yfirlýsingu að allar neikvæðar aðgerðir gegn TP-Link Systems hefðu engin áhrif á Kínverja en myndu skaða bandarískt fyrirtæki og starfsmenn þess verulega.

Bendir fyrirtækið á að aðeins bandarískir verkfræðingar geti uppfært netbeina í Bandaríkjunum.

TP-Link er fyrirferðamikið á bandarískum markaði og er talið að þriðjungur af öllum netbeinum í umferð þar í landi séu framleiddir af fyrirtækinu, að því er segir í frétt Washington Post.

