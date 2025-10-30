fbpx
Fimmtudagur 30.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér

Pressan
Fimmtudaginn 30. október 2025 15:00

Frá Tenerife.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona ein hefur verið kvödd fyrir héraðsdóm í borginni Santa Cruz á Tenerife þann 5. nóvember til að svara þar fyrir mjög bíræfin leigusvik.

Canarian Weekly greinir frá þessu.

Konunni er gefið að sök að hafa innheimt tryggingu vegna langtímaleigu á húseignum sem ekki eru til. Saksóknari í málinu krefst þriggja ára og sjö mánaða fangelsis fyrir konunni.

Hún er sögð hafa blekkt annars vegar par og hins vegar karlmann til að trúa því að hún væri eigandi húseignanna. Brotaþolar greiddu henni 1.200 evrur, sem er andvirði rúmlega 170 þús. íslenskra króna, og hins vegar 550 evrur (tæplega 80 þús.).

Saksóknari krefst þess að auk fangelsisrefsingar verði konunni gert skylt að endurgreiða féð og greiða auk þess samtals ríflega 3.000 evrur í miskabætur.

Parið sem um ræðir greiddi konunni annars vegar 600 evrur í fyrirfram leigu í einn mánuð, og hins vegar 500 evrur í tryggingu. Fólkið hefur ekki fengið féð endurheimt.

Saksóknari telur nægileg sönnunargögn vera fyrir hendi til að sanna að konan hafi aldrei ætlað sér að útvega fólkinu húsnæði þrátt fyrir að hafa móttekið greiðslur frá því. Leigusvik af þessu tagi eru sögð vera vaxandi vandamál á Tenerife ofan í húsnæðiskreppu sem þar ríkir.

Sjá nánar hér.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
„Það er hægt að sigra popúlista og öfgahægrihreyfingar“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Trump fyrirskipar hernum að hefja aftur tilraunir með kjarnavopn
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Ætlaði að koma fyrrverandi kærustunni á óvart og faldi sig inn í skáp – Það endaði með blóðbaði
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Læknar voru sannfærðir um að hann væri á eiturlyfjum, þangað til þeir kíktu í eyrað á honum
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Gleymdu 80 ára farþega á Eðlueyju – Var látin þegar hún fannst
Pressan
Í gær
Neita að svara spurningum um einkasamkvæmi fjölskyldumeðlima í embættisbústaðnum og gagnrýna fréttaflutning harðlega

Mest lesið

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Mynd af matnum sem var til sölu vekur óhug – „Myndi ekki gefa hundi þetta“
Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“
Soffía svarar Valtý: Þykir sérstakt að vinkona eiginkonu Geirfinns hafi aldrei hitt hann
Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“

Nýlegt

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum
Sagðir færa áhuga sinn á næsta stig – Fyrrum samherjar hjá United gætu spilað saman á ný
Dóttir konunnar sem skemmtiferðaskipið skildi eftir rýfur þögnina
Fékk sér húðflúr á klósettinu á Laufeyjar tónleikum og endaði á spítala – „Þetta er hryllilega sárt“
Tveir leikmenn kveðja Skagamenn
Pressan
Í gær
Ætlar að senda eftirlitsmenn til að fylgjast með eftirlitsmönnum
Pressan
Í gær

Ráðgáta í Tsjernóbíl: Flækingshundarnir orðnir bláir

Ráðgáta í Tsjernóbíl: Flækingshundarnir orðnir bláir
Pressan
Í gær
Mættu til að handtaka fjölskylduföður fyrir alríkissvik – Höfðu ekki hugmynd um hryllinginn sem leyndist á heimilinu
Pressan
Í gær
Leigubílstjórinn lánaði farþega símann sinn í smástund – Hann átti eftir að sjá eftir því
Pressan
Í gær

Fannst látin á einangraðri eyju eftir að skemmtiferðaskip lagði af stað án hennar

Fannst látin á einangraðri eyju eftir að skemmtiferðaskip lagði af stað án hennar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vildi ógleymanlega afmælisveislu svo hún réði skordýrasérfræðing

Vildi ógleymanlega afmælisveislu svo hún réði skordýrasérfræðing
Pressan
Fyrir 2 dögum
Öflugasti fellibylur ársins nálgast og ferðamenn óttast um líf sitt
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu

Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segir hjartaknúsarann hafa verið vandræðalegan vegna meðgöngu sinnar
Pressan
Fyrir 2 dögum
TikTok áskorun með svitalyktareyði hafði hryllilegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki

Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki
Pressan
Fyrir 3 dögum

Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku

Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 3 dögum
Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað
Pressan
Fyrir 3 dögum

Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum

Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sakamál: Þriggja barna móðir lifði tvöföldu lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Telur þetta raunverulegu ástæðuna fyrir því að geimverur hafi ekki haft samband við okkur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“

Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Einkasamtöl „jaðarjarla“ afhjúpa myrka hlið bandarískra stjórnmála

Einkasamtöl „jaðarjarla“ afhjúpa myrka hlið bandarískra stjórnmála
Pressan
Fyrir 3 dögum
12 ára drengur kom heim úr skólanum og uppgötvaði að móðir hans hafði flutt út og skilið hann eftir
Pressan
Fyrir 4 dögum

Forstjóri McDonald‘s opnar sig um það hversu oft hann borðar þar

Forstjóri McDonald‘s opnar sig um það hversu oft hann borðar þar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Segir þetta valda frjósemisvanda Pólverja og að ekki sé hægt að leysa hann með peningum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Trump hækkar tolla á Kanada út af auglýsingu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi

Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi

Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sjö afhjúpanir í bók Virginiu Giuffre – Andrés gat rétt upp á aldri hennar vegna dætra hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði