Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér

Kona ein hefur verið kvödd fyrir héraðsdóm í borginni Santa Cruz á Tenerife þann 5. nóvember til að svara þar fyrir mjög bíræfin leigusvik.
Canarian Weekly greinir frá þessu.
Konunni er gefið að sök að hafa innheimt tryggingu vegna langtímaleigu á húseignum sem ekki eru til. Saksóknari í málinu krefst þriggja ára og sjö mánaða fangelsis fyrir konunni.
Hún er sögð hafa blekkt annars vegar par og hins vegar karlmann til að trúa því að hún væri eigandi húseignanna. Brotaþolar greiddu henni 1.200 evrur, sem er andvirði rúmlega 170 þús. íslenskra króna, og hins vegar 550 evrur (tæplega 80 þús.).
Saksóknari krefst þess að auk fangelsisrefsingar verði konunni gert skylt að endurgreiða féð og greiða auk þess samtals ríflega 3.000 evrur í miskabætur.
Parið sem um ræðir greiddi konunni annars vegar 600 evrur í fyrirfram leigu í einn mánuð, og hins vegar 500 evrur í tryggingu. Fólkið hefur ekki fengið féð endurheimt.
Saksóknari telur nægileg sönnunargögn vera fyrir hendi til að sanna að konan hafi aldrei ætlað sér að útvega fólkinu húsnæði þrátt fyrir að hafa móttekið greiðslur frá því. Leigusvik af þessu tagi eru sögð vera vaxandi vandamál á Tenerife ofan í húsnæðiskreppu sem þar ríkir.
