Tekinn af lífi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum – Svona leit síðasta máltíðin hans út

Þetta var fimmtánda aftakan í Flórídaríki á árinu og hafa þær aldrei verið fleiri á einu ári síðan Hæstiréttur Bandaríkjanna heimilaði aftur dauðarefsingar árið 1976. Tvær aftökur til viðbótar eru fyrirhugaðar í nóvembermánuði.
Tilkynnt var um hvarf Cynthiu í júlí 1998 og fannst lík hennar illa farið í sjónum nokkrum dögum síðar við Pensacola-flóa. DNA-gögn vörpuðu ljósi á að Norman væri sökudólgurinn en þrátt fyrir það neitaði hann sök í málinu. Árið 2000 var hann dæmdur til dauða.
Cynthia var beitt margskonar ofbeldi áður en hún lést og voru ummerki á líkinu eftir barsmíðar með hamri og hníf. Leiddi krufning í ljós að sjö stungusár voru í hjarta hennar.
Norman vaknaði snemma í gærmorgun og fékk síðar um daginn sína hinstu máltíð sem samanstóð af steiktum svínakótelettum, kartöflumús og súkkulaðisjeik.
Ted Veerman, talsmaður fangelsisins þar sem aftakan fór fram, sagði við fjölmiðla í gær að Norman hefði hvorki fengið heimsóknir né óskað eftir aðkomu prests áður en hann var tekinn af lífi.
Síðan Hæstiréttur Bandaríkjanna heimilaði aftur dauðarefsingar árið 1976 hefur mesti fjölda aftaka í Flórída á einu ári verið átta. Það var árið 2014. Flórída hefur nú framkvæmt fleiri aftökur en nokkurt annað ríki í Bandaríkjunum á árinu; Texas og Alabama fylgja þar á eftir, hvort um sig með fimm aftökur.