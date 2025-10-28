fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

Vildi ógleymanlega afmælisveislu svo hún réði skordýrasérfræðing

Pressan
Þriðjudaginn 28. október 2025 13:30

Brianna Sedor og vinkonur hennar hafa lagt metnað sinn í að halda óvenjulegar afmælisveislur og elska þær að koma með eitthvað óvænt til að koma heiðursgestinum á óvart. Þegar kom að afmæli Maylee Todd, var Sedor staðráðin í að valda vinkonu sinni ekki vonbrigðum, jafnvel þó fyrirvarinn væri stuttur.

Eftir smá umhugsun ákvað hún að ráða skordýrasérfræðing sér liðs, sem var fullkomin lausn þar sem Todd elskar skordýr.

„Sérhver veisla þarf smá krydd. Okkar veisla tengdist bara skordýrum,“ segir Sedor við People.

Á veisludeginum mætti ​​sérfræðingurinn með glæsilegt safn af skordýrum og útskýrði hvað hvert og eitt gerir. Afmælisgestir voru hvattir til að snerta, halda á og jafnvel láta sum skordýranna skríða á sér, þó ekki þau eitruðu.

„Hann var með MJÖG marga kakkalakka, tarantúlur, þúsundfætlur… alls konar skordýr sem ég hef aldrei heyrt um. Það var jafnvel skordýr sem hrækti á mann,“ rifjar Sedor upp.

Þó að sumir hafi tekið fullan þátt segir hún að aðrir hafi „alveg hræddir og falið sig aftast“.

@ka55shTurns out I’m not as scared as bugs as I thought I was, but I am pretty scared of bugs, but I do like learning bug facts. If you have any bug facts, please tell me.♬ Morning Happy Melody – Donguri

Einn gestur í veislunni, Ka5sh, sem birti myndband frá afmælinu segir að allir í hópnum hafi setið í stofu vinar síns á meðan skordýrafræðingurinn dró upp fullt af mismunandi skordýrum, fræddi gestina, sagði nokkra brandara og jafnvel setti nokkur skordýr upp í sig. Ka5sh sjálfur segir frá því hvernig hann lét tarantúluna snerta hendurnar á sér.

„Flestir öskruðu. Það var svo gaman, okkur fannst við vera tíu ára aftur,“ bætir Ka5sh við. „Margir vildu ekki snerta skordýrin. Ég var svo furðulegur að leyfa kakkalökkunum að skríða á mig, en ég gerði mér ekki grein fyrir því fyrr en það byrjaði að gerast.“

„Leiðbeinandinn segir öllum þessa löngu sögu um hvernig eigi að sprauta hann með eitri ef eitthvað fer úrskeiðis,“ bætir Ka5sh við. „Svo segir hann okkur að loka augunum, og þegar við opnum þau … er hann með sporðdreka í munninum! Og svo segir hann: „Ég er að grínast, þetta mun ekki drepa mig.“ Þetta var brjálað.““

Stuttu eftir veisluna birti Ka5sh færslu um hana á TikTok og deildi myndböndunum sem hann hafði tekið upp. Síðan þá hefur myndbandið farið eins og eldur í sinu um netið, fengið yfir 440.000 áhorf og þúsundir athugasemda.

„Hann hefur séð það og hann ELSKAR það,“ segir Ka5sh um skordýrafræðinginn. „Hann elskar bara skordýr og að sjá fólk elska skordýr gleður hann. Hann heitir reyndar Sean Roach. Mig langar mikið að ráða skordýramann, fuglamann eða eðlumann,“ bætir Ka5sh við.

