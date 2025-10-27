fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki

Pressan
Mánudaginn 27. október 2025 19:15

Tollverðir kíkja inn í gám á höfninni í Antwerpen. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eiturlyfjasmygl er að breyta Belgíu í eiturlyfjaríki og réttarríkið er í hættu. Þetta er mat dómara í belgísku borginni Antwerpen en hann skrifaði nafnlausa grein sem birtist á vef belgíska dómstólakerfisins um helgina.

Greinin sem um ræðir hefur vakið talsverða athygli en í henni biðlar hann til stjórnvalda um að veita þessu athygli og bregðast við.

„Það sem er að gerast núna í okkar umdæmi og víðar er ekki lengur hefðbundin glæpastarfsemi. Við stöndum frammi fyrir skipulagðri ógn sem grefur undan stofnunum okkar,“ skrifaði rannsóknardómarinn í bréfinu en Politico fjallar um þetta.

Hann segir að mafíustarfsemi hafi fest rætur og myndað valdakerfi sem ógnar ekki bara lögreglunni heldur einnig dómskerfinu.

Talið er að höfnin í Antwerpen sé eitt helsta flutningshlið ólöglegra fíkniefna inn í Belgíu og Evrópu í heild sinni. Í Brussel, skammt suður af Antwerpen, hefur alvarlegum glæpum sem tengjast eiturlyfjum og átökum glæpagengja fjölgað mjög. Hafa yfir 60 skotárásir verið tilkynntar til lögreglu á árinu.

Í nafnlausa bréfinu tekur dómarinn fram að eiturlyfjaríki einkennist af neðanjarðarhagkerfi, spillingu og ofbeldi. Allt séu þetta skilyrði sem Belgía uppfyllir í dag, að hans mati. Hann bendir á að spilling hafi smogið inn í opinberar stofnanir og hægt sé að panta mannrán á Snapchat.

„Þessi mútustarfsemi síast inn í stofnanir okkar. Mál þau sem ég hef haft yfirumsjón með á undanförnum árum — og ég er aðeins einn af sautján rannsóknardómurum í Antwerpen — hafa leitt til þess að starfsmenn í lykilstöðum hafa verið handteknir,” segir hann og nefnir starfsmenn við höfnina í Antwerpen, tollverði, lögreglumenn og jafnvel fólk innan dómskerfisins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Sakamál: Þriggja barna móðir lifði tvöföldu lífi
Pressan
Í gær
Telur þetta raunverulegu ástæðuna fyrir því að geimverur hafi ekki haft samband við okkur

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn

Nýlegt

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Þórdís Dröfn hlýtur Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2025
Barcelona leiðir kapphlaupið um táning en fær samkeppni frá Englandi
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Valur staðfestir að Túfa sé hættur sem þjálfari liðsins – Haukur Páll og Kjartan hætta einnig
Pressan
Í gær
12 ára drengur kom heim úr skólanum og uppgötvaði að móðir hans hafði flutt út og skilið hann eftir
Pressan
Í gær

Forstjóri McDonald‘s opnar sig um það hversu oft hann borðar þar

Forstjóri McDonald‘s opnar sig um það hversu oft hann borðar þar
Pressan
Í gær
Segir þetta valda frjósemisvanda Pólverja og að ekki sé hægt að leysa hann með peningum
Pressan
Í gær
Trump hækkar tolla á Kanada út af auglýsingu
Pressan
Í gær

Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi

Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Pressan
Í gær

Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi

Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sjö afhjúpanir í bók Virginiu Giuffre – Andrés gat rétt upp á aldri hennar vegna dætra hans
Pressan
Fyrir 2 dögum

9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði

9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði
Pressan
Fyrir 2 dögum
Geta karlar fengið fæðingarþunglyndi?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lofuðu að afhjúpa gagnrýnendur Charlie Kirk en stálu svo milljónum af MAGA-liðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu

Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“

Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bað gervigreindina um að velja lottótölurnar – Vann 12 milljónir
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“

„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök

Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Pressan
Fyrir 4 dögum

Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik

Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik
Pressan
Fyrir 4 dögum
Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun
Pressan
Fyrir 5 dögum
Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans

Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 6 dögum
Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 6 dögum
Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að