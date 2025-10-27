fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku

Pressan
Mánudaginn 27. október 2025 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Myndbandið sem fylgir þessari frétt er ef til vill ekki fyrir viðkvæma en varpar þó ágætu ljósi á þau erfiðu verkefni sem oft bíða lögreglu- og sjúkraflutningamanna.

Lögregluyfirvöld í Fort Worth í Texas birtu myndband á Facebook-síðu sinni sem sýnir lögreglumenn bjarga lífi eins árs stúlku sem festist undir bifreið eftir umferðarslys á dögunum.

Stúlkan var í bíl með móður sinni þegar bifreiðin valt og endaði utan vegar. Bæði móðir og dóttir köstuðust út úr bílnum og festist litla stúlkan sem fyrr segir undir bifreiðinni.

Lögreglumennirnir sem mættu fyrstir á vettvang, R. Nichols og E. Bounds, kölluðu eftir aðstoð annarra vegfarenda við að ýta bifreiðinni ofan af stúlkunni og kom fljótlega í ljós að stúlkan andaði ekki.

Þeir hófust strax handa við endurlífgun og innan skamms tíma tók stúlkan við sér og byrjaði að gráta.

Í yfirlýsingu frá lögreglunni í Fort Worth eru þeim Nichols og Bounds færðar þakkir fyrir skjót viðbrögð og hugrekki í erfiðum aðstæðum. Þá er þeim vegfarendum sem komu að aðgerðinni einnig þakkað fyrir.

Stúlkan var flutt á slysadeild ásamt móður sinni en búist er við því að báðar nái sér að fullu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Sakamál: Þriggja barna móðir lifði tvöföldu lífi
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Telur þetta raunverulegu ástæðuna fyrir því að geimverur hafi ekki haft samband við okkur
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Ásdís Rán stolt af tengdasyninum
Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.
Fær traustið áfram þrátt fyrir hörmulega byrjun
Rooney segir þetta vanta hjá Liverpool um þessar mundir
Gagnrýna lögregluna fyrir að færa lögreglumenn grunaða um brot í starfi á milli embætta – „Í raun dregið undan trausti til lögreglunnar“
Pressan
Í gær
Forstjóri McDonald‘s opnar sig um það hversu oft hann borðar þar
Pressan
Í gær

Segir þetta valda frjósemisvanda Pólverja og að ekki sé hægt að leysa hann með peningum

Segir þetta valda frjósemisvanda Pólverja og að ekki sé hægt að leysa hann með peningum
Pressan
Í gær
Trump hækkar tolla á Kanada út af auglýsingu
Pressan
Í gær
Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Pressan
Í gær

Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi

Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi
Pressan
Í gær

Sjö afhjúpanir í bók Virginiu Giuffre – Andrés gat rétt upp á aldri hennar vegna dætra hans

Sjö afhjúpanir í bók Virginiu Giuffre – Andrés gat rétt upp á aldri hennar vegna dætra hans
Pressan
Fyrir 2 dögum
9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Geta karlar fengið fæðingarþunglyndi?

Geta karlar fengið fæðingarþunglyndi?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lofuðu að afhjúpa gagnrýnendur Charlie Kirk en stálu svo milljónum af MAGA-liðum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“

Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“

Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bað gervigreindina um að velja lottótölurnar – Vann 12 milljónir
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis

Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Pressan
Fyrir 4 dögum

Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik

Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik
Pressan
Fyrir 4 dögum

Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns

Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun

Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun
Pressan
Fyrir 5 dögum
Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 6 dögum

Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni

Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 6 dögum
Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 6 dögum
Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið