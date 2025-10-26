fbpx
Sunnudagur 26.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Segir þetta valda frjósemisvanda Pólverja og að ekki sé hægt að leysa hann með peningum

Pressan
Sunnudaginn 26. október 2025 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Anna Gromada, aðstoðarprófessor við vísindaháskólann í Varsjá, hefur áhyggjur af frjósemi Pólverja og annarra Evrópubúa. Hún telur að vandinn verði ekki leystur með auknum fjárveitingum frá hinu opinbera. Vandinn sé ekki endilega að fólk hafi ekki efni á börnum eða langi ekki lengur að eiga þau – vandinn sé að fólk sé orðið of sjálfstætt, skautun of mikil og að fólk treysti um of á stefnumótaforrit sem aldrei muni skila ætluðum árangri. Þetta sé vandi nándar og mannlegrar tengingar. Þetta sé faraldur einmanaleikans. 

Anna ritar grein um málið sem birtist hjá The Guardian.

Árið 2015 mældist frjósemi í Póllandi 1,3 barn á hverja konu. Þetta var eitt lægsta hlutfallið í Evrópu. Anna var þá töluvert yngri. Hún treysti sér til að taka umræðuna við þá sem sjá um stefnumótun sem og stjórnmálamenn – lausnin væri einföld. Það þyrfti bara að henda meiri peningum í málefni fjölskyldna. Vandinn væri vegna stöðunnar á vinnumarkaði, skorts á dagvistun og háu húsnæðisverði.

„Kemur á daginn að við vorum að há ranga baráttu. Á þeim áratug sem liðinn er síðan hefur atvinnuleysi í Póllandi minnkað og er með því lægasta í Evrópu. Tekjur hafa rúmlega tvöfaldast. Dagvistunarúrræðum hefur stórfjölgað. Ríkisstjórnin eyðir nú um 8 prósent af fjárveitingum í greiðslur sem kalla 800 plús verkefnið, þar sem ríkið borgar fjölskyldum 800 pólsk slot í hverjum mánuði, fyrir hvert barn á framfæri.“

Þrátt fyrir þetta hefur íbúafjöldinn dregist saman og frjósemi mældist í fyrra 1,1 og verður líklega enn minni á þessu ári. Anna lítur nú vandann öðrum augum.

„Vandinn er ekki einfaldlega sá að Pólverjar séu að eignast færri börn. Þeir hafa í auknum mæli engan maka til að eignast þau með. Því þetta nýja stig kynjastríðsins kemur ekki bara í veg fyrir barnseignir heldur líka ástarsambönd – í þessu samhengi gagnkynjasambönd – en fæðingartíðni reiðir sig enn á slíkt.“

Framan af í mannkynssögunni gat það verið dauðadómur að vera einn. Orðið einmanaleiki þekktist varla fyrr en í iðnbyltingunni. Við upphaf 20. aldar voru aðeins fáeinir fullorðnir ógiftir. Síðan hefur liðið rúm öld og staðan er gjörbreytt.

„Næstum helmingur Pólverja sem eru yngri en þrítugir eru einhleypir. Annar fimmtungur er í sambandi en ekki sambúð. Þessi kynslóð, einkum þeir á aldrinum 18-24 ára, eru samkvæmt könnunum líklegri til að til að vera einmana en nokkur önnur kynslóð – jafnvel líklegri en Pólverjar sem eru eldri en 75 ára. Árið 2024 höfðu tveir af hverjum fimm ungum karlmönnum ekki stundað kynlíf í minnst ár. Skírlífi er nú með pólitíska slagsíðu – menn sem hallast til hægri og konur sem hallast til vinstri eru nú líklegust til að vera kynferðislega óvirk.“

Anna bendir á að fólk sé samt að reyna. Sjö af hverjum tíu ungmennum hafa reynt að nota stefnumótaforrit en þessi forrit skila ekki ætluðum árangri. Aðeins 9 prósent para hafi kynnst í gegnum netið. Anna segir að frjósemiskrísan sé fyrst og fremst krísa í mannlegum tengingum. Þar megi kenna um kynjastríð sem sé keyrt áfram af pólitískri skautun, algrími stefnumótaforrita og fólk eigi eins erfitt með að samræma persónulegt sjálfstæði við nándina. Vandinn sé verstur í Evrópu.

„Það sem er á undanhaldi er ekki löngunin til að ala upp barn heldur getan til að byggja upp líf með einhverjum.“

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 30 mínútum
Segir þetta valda frjósemisvanda Pólverja og að ekki sé hægt að leysa hann með peningum
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Forstjóri McDonald‘s opnar sig um það hversu oft hann borðar þar
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Trump hækkar tolla á Kanada út af auglýsingu
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi
Pressan
Í gær
Sjö afhjúpanir í bók Virginiu Giuffre – Andrés gat rétt upp á aldri hennar vegna dætra hans
Pressan
Í gær
9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði
Pressan
Í gær
Geta karlar fengið fæðingarþunglyndi?

Mest lesið

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Amorim taldi aldrei að Ratcliffe væri að fara að reka sig
Slot viðurkennir að hann finni ekki svarið – Lið vita nú um veikleika þeirra
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“

Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bað gervigreindina um að velja lottótölurnar – Vann 12 milljónir
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis

Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“

Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök

Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Pressan
Fyrir 3 dögum
Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik
Pressan
Fyrir 3 dögum
Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun

Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun
Pressan
Fyrir 4 dögum
Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 5 dögum
Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 5 dögum
Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið
Pressan
Fyrir 5 dögum

Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun

Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun
Pressan
Fyrir 5 dögum

Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var

Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 5 dögum

Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?

Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Fyrir 6 dögum
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda
Pressan
Fyrir 6 dögum
Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík