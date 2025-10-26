12 ára drengur kom heim úr skólanum og uppgötvaði að móðir hans hafði flutt út og skilið hann eftir

Þegar 12 ára drengur í Texas í Bandaríkjunum kom heim úr skólanum föstudaginn 17. október kom hann að tómu húsi. Fjölskylda hans hafði pakkað öllum eigum og flutt út meðan hann var í skólanum og hafði hann ekki hugmynd um hvert þau hefðu farið. Móðir hans, Erica Renee Sanders, hefur nú verið ákærð fyrir vanrækslu.
Það var skólastjóri drengsins sem hafði samband við yfirvöld og tilkynnti þeim að 12 ára drengurinn hefði verið skilinn eftir og komið heim í tómt hús. Þegar drengurinn fór í skólann um morguninn var íbúðin full af húsgögnum og eigum en allt var farið þegar hann sneri heim.
Nágrannar greindu barnaverndaryfirvöldum frá því að drengnum hefði ítrekað verið hent út af heimilinu og að hann hefði klárlega orðið fyrir barðinu á grófri vanrækslu og byggi ekki við góðan kost.
Lögregla hafði uppi á móður drengsins og stjúpföður, Keven Dwayne Adams. Sanders hélt því fram að um misskilning hefði verið að ræða. Bróðir hennar hafi ætlað að sækja drenginn í skólann en eitthvað hafi klikkað. Þegar lögregla vildi heyra í bróður hennar til að staðfesta þessa lýsingu vildi Sanders þó hvorki gefa upp símanúmer hans né nafn. Lögreglu tókst að hafa uppi á kærustu bróðurins sem kannaðist ekkert við málið.
Málið varð svo enn furðulegra þegar barnavernd reyndi að sameina fjölskylduna. Adams neitaði að gefa upp nýtt heimilisfang þeirra heldur kom frekar að sækja drenginn. Fyrir framan lögreglumenn kvartaði hann undan því að það ætti að handtaka móður drengsins og kvartaði sömuleiðis undan drengnum sjálfum, meðal annars tók hann fram að drengurinn væri vandamál móðurinnar og ekki velkominn á heimili Adams. Þetta varð til þess að bæði Sanders og Adams voru handtekin.