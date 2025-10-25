fbpx
Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði

Pressan
Laugardaginn 25. október 2025 10:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Allir heimilismenn nota baðherbergið oft á dag og það getur verið freistandi að geyma allar vörur sem notaðar eru til líkamlegrar umhirðu og fegrunar á baðherberginu, Sérfræðingar benda hins vegar á að varhugavert er að geyma margar vörur þar sökum raka og hitabreytinga.

Sérfræðingar gáfu Good Housekeeping Institute ráð sín.

Lyf og vítamín

Baðherbergið er ekki besti staðurinn til að geyma lyf og vítamín. Sturtan gerir rýmið alltof rakt og heitt til að geyma þessa hluti þar á öruggan hátt. Geymið í staðinn öll lyf og vítamín á köldum, þurrum stað og gætið þess að börn og gæludýr nái ekki til þeirra.

Rafmagnstæki sem eru ekki vatnsheld

Ertu með raftæki, til dæmis hátalara, á baðherberginu þínu? Vegna eldhættu og hættu á raflosti varar Dan DiClerico hjá Good Housekeeping við því að geyma raftæki sem eru ekki vatnsheld á baðherberginu.

„Öll baðherbergi verða að vera búin GFCI-innstungum (stytting á jarðtengingarrofum), sem koma í veg fyrir eld og raflosti með því að slökkva á rafmagni í skemmdum búnaði. En það er samt alltaf best að taka öll tæki úr sambandi.“

Retínól og C-vítamín

Forðist að geyma retínól- og C-vítamínvörur á baðherberginu. Þær eru fullar af viðkvæmum innihaldsefnum sem geta brotnað niður þegar hitastigið á baðherberginu sveiflast.

„Húðvörur, þar á meðal retínól og C-vítamín, gangast undir stöðugleikarannsóknir og innihalda rotvarnarefni til að halda virku efnunum virkum í þann tíma sem tilgreindur er á umbúðunum (eftir opnun),“ segir Sabina Wizemann.

Spreybrúsar

Baðherbergið er ekki öruggur staður til að geyma spreybrúsa, sem dæmi svitalyktareyði, hársprey og hreinsiefni. Stöðugt hátt hitastig getur valdið því að brúsarnir afmyndist, leki eða jafnvel springi.

Ilmvötn

Hlýtt og rakt umhverfi hentar ekki vel fyrir ilmvötn. „Þau geta breytt ilmeiginleikum sínum þar sem þau innihalda alkóhól (etanól) og ilmkjarnaolíur sem geta gufað upp og brotnað niður,“ segir Wizemann. „Þau eru best geymd í snyrtiskápum eða skúffum fjarri beinu ljósi og hita.“

Rakvélar

Með tímanum getur raki og vatn úr sturtunni valdið því að bakteríur myndast á rakblöðunum, segir Wizemann. Til að koma í veg fyrir þetta geyma rakvélar á þurrum stað, fjarri gufu, þegar þær eru ekki í notkun.

Förðunarvörur með púðri

Förðunarvörur sem með púðri ættu ekki að vera á baðherberginu. Geymið þær í snyrtiskápnum, svefnherbergisskápnum eða förðunartösku til að halda vörunum í góðu ástandi.

„Púður getur hýst og ræktað bakteríur ef það kemst í snertingu við raka, sem leiðir til ertingar og styttri geymsluþols,“ útskýrir Wizemann. „Einnig geta þau ekki frásogast eins vel.“

Skartgripir

Ekki geyma skartgripina ykkar á baðherberginu í langan tíma. Rakinn getur valdið alvarlegum skemmdum, allt frá því að bletta málma til að skemma læsingar.

Bækur og tímarit

Auðvitað er alltaf gaman að slaka á með volgu baði og góðri lesningu. En þú ættir ekki að venja þig á að geyma safn af lesefni á baðherberginu í langan tíma.

„Bækur og tímarit eru slæm hugmynd, þar sem pappírinn heldur í raka og skapar uppeldisstöð fyrir myglu og svepp,“ segir Dan DiClerico.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Geta karlar fengið fæðingarþunglyndi?
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Lofuðu að afhjúpa gagnrýnendur Charlie Kirk en stálu svo milljónum af MAGA-liðum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu
Pressan
Í gær
Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“
Pressan
Í gær
Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“
Pressan
Í gær
Bað gervigreindina um að velja lottótölurnar – Vann 12 milljónir
Pressan
Í gær
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“

Mest lesið

Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku
„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“

Nýlegt

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Engin flugeldasýning en íslenskur sigur staðreynd
Fann að margt hafði breyst á níu árum – Eiður Smári sannfærði hann en var farinn skömmu síðar
Þetta hafa veðbankar að segja um fallbaráttuna – Bjartsýni fyrir hönd KR en Mosfellingar þurfa kraftaverk
Stóri Ange gæti strax farið í risastarf – Þó fjórir aðrir á blaði
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Pressan
Fyrir 2 dögum
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök

Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Pressan
Fyrir 2 dögum
Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun

Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans

Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að

Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 4 dögum

Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið

Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun
Pressan
Fyrir 4 dögum
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda

Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 4 dögum
Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 4 dögum

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda
Pressan
Fyrir 5 dögum

Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík

Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 5 dögum

Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl

Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Fyrir 6 dögum
Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 6 dögum
„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál