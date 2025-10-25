9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði

Allir heimilismenn nota baðherbergið oft á dag og það getur verið freistandi að geyma allar vörur sem notaðar eru til líkamlegrar umhirðu og fegrunar á baðherberginu, Sérfræðingar benda hins vegar á að varhugavert er að geyma margar vörur þar sökum raka og hitabreytinga.
Sérfræðingar gáfu Good Housekeeping Institute ráð sín.
Baðherbergið er ekki besti staðurinn til að geyma lyf og vítamín. Sturtan gerir rýmið alltof rakt og heitt til að geyma þessa hluti þar á öruggan hátt. Geymið í staðinn öll lyf og vítamín á köldum, þurrum stað og gætið þess að börn og gæludýr nái ekki til þeirra.
Ertu með raftæki, til dæmis hátalara, á baðherberginu þínu? Vegna eldhættu og hættu á raflosti varar Dan DiClerico hjá Good Housekeeping við því að geyma raftæki sem eru ekki vatnsheld á baðherberginu.
„Öll baðherbergi verða að vera búin GFCI-innstungum (stytting á jarðtengingarrofum), sem koma í veg fyrir eld og raflosti með því að slökkva á rafmagni í skemmdum búnaði. En það er samt alltaf best að taka öll tæki úr sambandi.“
Forðist að geyma retínól- og C-vítamínvörur á baðherberginu. Þær eru fullar af viðkvæmum innihaldsefnum sem geta brotnað niður þegar hitastigið á baðherberginu sveiflast.
„Húðvörur, þar á meðal retínól og C-vítamín, gangast undir stöðugleikarannsóknir og innihalda rotvarnarefni til að halda virku efnunum virkum í þann tíma sem tilgreindur er á umbúðunum (eftir opnun),“ segir Sabina Wizemann.
Baðherbergið er ekki öruggur staður til að geyma spreybrúsa, sem dæmi svitalyktareyði, hársprey og hreinsiefni. Stöðugt hátt hitastig getur valdið því að brúsarnir afmyndist, leki eða jafnvel springi.
Hlýtt og rakt umhverfi hentar ekki vel fyrir ilmvötn. „Þau geta breytt ilmeiginleikum sínum þar sem þau innihalda alkóhól (etanól) og ilmkjarnaolíur sem geta gufað upp og brotnað niður,“ segir Wizemann. „Þau eru best geymd í snyrtiskápum eða skúffum fjarri beinu ljósi og hita.“
Með tímanum getur raki og vatn úr sturtunni valdið því að bakteríur myndast á rakblöðunum, segir Wizemann. Til að koma í veg fyrir þetta geyma rakvélar á þurrum stað, fjarri gufu, þegar þær eru ekki í notkun.
Förðunarvörur sem með púðri ættu ekki að vera á baðherberginu. Geymið þær í snyrtiskápnum, svefnherbergisskápnum eða förðunartösku til að halda vörunum í góðu ástandi.
„Púður getur hýst og ræktað bakteríur ef það kemst í snertingu við raka, sem leiðir til ertingar og styttri geymsluþols,“ útskýrir Wizemann. „Einnig geta þau ekki frásogast eins vel.“
Ekki geyma skartgripina ykkar á baðherberginu í langan tíma. Rakinn getur valdið alvarlegum skemmdum, allt frá því að bletta málma til að skemma læsingar.
Auðvitað er alltaf gaman að slaka á með volgu baði og góðri lesningu. En þú ættir ekki að venja þig á að geyma safn af lesefni á baðherberginu í langan tíma.
„Bækur og tímarit eru slæm hugmynd, þar sem pappírinn heldur í raka og skapar uppeldisstöð fyrir myglu og svepp,“ segir Dan DiClerico.