fbpx
Föstudagur 24.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu

Pressan
Föstudaginn 24. október 2025 15:30

Anthony Boyd.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Anthony Boyd, 54 ára fangi á dauðadeild í Alabama, var tekinn af lífi með köfnunarefni í William C. Holman-fangelsinu síðdegis í gær.

Boyd var dæmdur til dauða fyrir þátt sinn í morðinu á Gregory Huguley í Talladega-sýslu árið 1993. Var Boyd dæmdur fyrir að brenna Huguley lifandi eftir að hann greiddi ekki 200 dollara kókaínskuld.

Boyd notaði síðustu orð sín til að lýsa sakleysi sínu og gagnrýna réttarkerfið. „Ég drap engan. Ég tók ekki þátt í neinu morði,“ sagði hann. „Það verður ekkert réttlæti fyrr en við breytum þessu kerfi.“

Vitni ákæruvaldsins, sem hafði gert samkomulag við saksóknara gegn vægari refsingu, sagði á sínum tíma að Boyd hefði bundið fætur Huguley áður en annar maður hellti bensíni yfir hann og kveikti í. Verjendur Boyds héldu því fram að hann hefði verið í gleðskap umrædda nótt og að vitnisburðurinn væri óáreiðanlegur. Þá hefðu engin bein sönnunargögn fundist á vettvangi.

Saksóknarar sögðu að sama skapi að Boyd hefði aldrei tekist að sanna sakleysi sitt.

Kviðdómur sakfelldi Boyd fyrir morð af ásetningi og mælti með dauðarefsingu með tíu atkvæðum gegn tveimur.

Boyd hafði verið á dauðadeild í Alabama frá því að hann var dæmdur árið 1995. Hann var einnig formaður samtakanna Project Hope to Abolish the Death Penalty, sem stofnuð voru af föngum á dauðadeild og berjast gegn dauðarefsingum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Ólýsanleg hefnd: „Viltu horfa á barnið þitt deyja, eða viltu að barnið horfi á þig deyja?“
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Bað gervigreindina um að velja lottótölurnar – Vann 12 milljónir
Pressan
Í gær
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Pressan
Í gær
Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis
Pressan
Í gær
Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“
Pressan
Í gær
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu

Mest lesið

Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Eiður Smári við störf í London í gær – Fræg sjónvarpskona líkir honum við ótrúlegan karakter
María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“

Nýlegt

Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Ráðskona og öryggisvörður handtekin – Lögreglan setti upp gildru og náði þeim þannig
Grimes frumsýnir stórt andlitstattú
Guðmundur Andri rifjar upp hjartnæma sögu af mömmu sinni: „Munum það strákar. Þetta er dagur kvennanna sem við elskum“
Gjaldþrot og fall blasir við sögufrægu félagi
Fokkmerki bílstjóra setti af stað atburðarás sem endaði með stórskemmdum lögreglubíl
Pressan
Í gær
Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Í gær

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Pressan
Í gær
Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans

Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að

Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun
Pressan
Fyrir 3 dögum

Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var

Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda

Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 3 dögum
Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða

Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík

Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík
Pressan
Fyrir 4 dögum

Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi

Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 4 dögum
Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Fyrir 5 dögum
Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 5 dögum

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 5 dögum

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda
Pressan
Fyrir 5 dögum
Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Pressan
Fyrir 6 dögum
Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“