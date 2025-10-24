Notaði síðustu orðin til að lýsa yfir sakleysi sínu

Boyd var dæmdur til dauða fyrir þátt sinn í morðinu á Gregory Huguley í Talladega-sýslu árið 1993. Var Boyd dæmdur fyrir að brenna Huguley lifandi eftir að hann greiddi ekki 200 dollara kókaínskuld.
Boyd notaði síðustu orð sín til að lýsa sakleysi sínu og gagnrýna réttarkerfið. „Ég drap engan. Ég tók ekki þátt í neinu morði,“ sagði hann. „Það verður ekkert réttlæti fyrr en við breytum þessu kerfi.“
Vitni ákæruvaldsins, sem hafði gert samkomulag við saksóknara gegn vægari refsingu, sagði á sínum tíma að Boyd hefði bundið fætur Huguley áður en annar maður hellti bensíni yfir hann og kveikti í. Verjendur Boyds héldu því fram að hann hefði verið í gleðskap umrædda nótt og að vitnisburðurinn væri óáreiðanlegur. Þá hefðu engin bein sönnunargögn fundist á vettvangi.
Saksóknarar sögðu að sama skapi að Boyd hefði aldrei tekist að sanna sakleysi sitt.
Kviðdómur sakfelldi Boyd fyrir morð af ásetningi og mælti með dauðarefsingu með tíu atkvæðum gegn tveimur.
Boyd hafði verið á dauðadeild í Alabama frá því að hann var dæmdur árið 1995. Hann var einnig formaður samtakanna Project Hope to Abolish the Death Penalty, sem stofnuð voru af föngum á dauðadeild og berjast gegn dauðarefsingum.