Ferðamenn á Kanarí hvattir til að leika þetta ekki eftir – „Ekki fært mér neitt nema ógæfu“

Ástæðan er sú að hann trúir því að gjörningurinn hafi fært honum gríðarlega mikla ógæfu.
Canarian Weekly segir frá þessu og vísar í bréf sem maðurinn sendi forsvarsmönnum Timanfaya-þjóðgarðsins.
Í bréfinu segir maðurinn að þjófnaðurinn hafi „ekki fært honum neitt nema ógæfu og persónulegan harmleik” og hann væri skuldbundinn til að skila steinunum. Ekki kemur fram hvaða harm maðurinn upplifði eftir að hafa tekið steinana.
Maðurinn, sem ekki er nefndur á nafn, segist í bréfi sínu hafa heyrt sögur af því að það boði ógæfu að taka eldfjallagrjót af upprunastað þess. Telur hann að það eigi svo sannarlega við í hans tilfelli. Viðurkenndi maðurinn að hafa tekið steinana nálægt jarðhitasvæði við gestastofu þjóðgarðsins.
Forsvarsmenn þjóðgarðsins ákváðu að birta frásögn mannsins opinberlega til að minna ferðamenn á að það er einmitt stranglega bannað að taka með sér steina af svæðinu. Ströng viðurlög eru við þessum brotum og geta ferðamenn sem verða uppvísir að slíku vænst þess að fá allt að 3.000 evru sekt.
Starfsmenn þjóðgarðsins leggja áherslu á að hraungrýtið á svæðinu sé ekki einungis náttúrufyrirbæri heldur hluti viðkvæms vistkerfis og menningararfs eyjunnar. „Þessi steinn á ekki heima á hillunni þinni,“ segir meðal annars í yfirlýsingu þjóðgarðsins.