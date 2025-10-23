fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis

Pressan
Fimmtudaginn 23. október 2025 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í skýrslu sérstaks eftirlitshóps kemur fram að hakkarar á vegum norður-kóreskra stjórnvalda hafi stolið háum fjárhæðum í rafmynt, notað rafmynt fyrir peningaþvætti og laumað sér í störf hjá erlendum tæknifyrirtækjum á fölskum forsendum. Fjármagnið sem fáist úr þessu sé síðan notað við þróun og smíði kjarnorkuvopna.

AP-fréttastofan greinir frá þessu. Samkvæmt skýrslunni var ráðist í þessar aðgerðir að fyrirskipan stjórnvalda í Norður-Kóreu. Hakkararnir munu stolið andvirði milljarða Bandaríkjadala í rafmynt. Þetta gerðu þeir með því að hakka sig inn í viðskipti með rafmynt. Þeir hafa einnig aflað fjár með því að búa til fölsk auðkenni til að fá störf í fjarvinnu hjá erlendum tæknifyrirtækjum en einnig eru þessi störf nýtt til að stela gögnum og upplýsingum.

Skýrslan var unnin af hóp sem settur var á laggirnar til að hafa eftirlit með alþjóðlegum viðskiptaþvingunum sem lagðar hafa verið á Norður-Kóreu og hvort landið væri að brjóta gegn þeim. Bandaríkin og 10 önnur ríki settu hann á laggirnar.

Rafmynt hafa Norður-Kóreumenn einnig notað í peningaþvætti, til að geta keypt hernaðarlegan búnað sem tengist kjarnorkuáætlun ríkisins, í trássi við viðskiptaþvinganirnar. Einnig kemur fram í skýrslunni að Norður-Kórea stundi það grimmt að hakka sig inn í tölvukerfi erlendra fyrirtækja og stofnana til að stela viðkvæmum gögnum.

Norður-Kórea hefur samkvæmt skýrslunni lagt mikið í að þróa tæknilega getu sína til að fremja tölvuglæpi og gefur nú orðið Kína og Rússlandi lítið eftir í þeim efnum. Af þessu athæfi ríkisins stafi mikil ógn fyrir önnur ríki. Ólíkt Kína og Rússlandi hefur Norður-Kórea hins vegar notað tölvuglæpi einkum til að safna fé til að fjármagna starfsemi ríkisins.

Samkvæmt skýrslunni nýtur Norður-Kórea að hluta aðstoðar við þessa glæpi sína frá Rússlandi og Kína. Segja skýrsluhöfundar að afleiðingarnar hafi verið að tölvubúnaður hafi eyðilagst, mannslíf hafi verið í hættu, einstaklingar hafi glatað eigum sínum og hið illa fengna fé verið nýtt til að fjármagna framleiðslu gereyðingarvopna og eldflauga sem geti borið þau.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Pressan
Í gær
Morðinginn vill ekki greiða fjölskyldum fórnarlamba sinna meira – Segir þær hafa fengið nóg úr GoFundMe-söfnun

Mest lesið

Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“
Móðir 16 ára drengs: „Afríka greip hann meðan Íslandi var slétt sama“

Nýlegt

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“
Ólafur Ingi: „Slökkvið á sjónvarpinu og drífið ykkur“
Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Hemmi Hreiðars sagður færast nær því að taka við
Pressan
Í gær
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni

Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun

Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun
Pressan
Fyrir 2 dögum

Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var

Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 2 dögum

Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?

Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík
Pressan
Fyrir 3 dögum

Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi

Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 4 dögum
Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Fyrir 4 dögum

Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu

Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 4 dögum

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 4 dögum
Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda
Pressan
Fyrir 4 dögum

Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja

Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Pressan
Fyrir 5 dögum
Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Morðið sem hneykslaði Frakka: Óhugnanlegar lýsingar komu fram fyrir dómi
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma

Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Lögregla búin að gefast upp og hættir leitinni að Gus litla