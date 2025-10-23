Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis

Í skýrslu sérstaks eftirlitshóps kemur fram að hakkarar á vegum norður-kóreskra stjórnvalda hafi stolið háum fjárhæðum í rafmynt, notað rafmynt fyrir peningaþvætti og laumað sér í störf hjá erlendum tæknifyrirtækjum á fölskum forsendum. Fjármagnið sem fáist úr þessu sé síðan notað við þróun og smíði kjarnorkuvopna.
AP-fréttastofan greinir frá þessu. Samkvæmt skýrslunni var ráðist í þessar aðgerðir að fyrirskipan stjórnvalda í Norður-Kóreu. Hakkararnir munu stolið andvirði milljarða Bandaríkjadala í rafmynt. Þetta gerðu þeir með því að hakka sig inn í viðskipti með rafmynt. Þeir hafa einnig aflað fjár með því að búa til fölsk auðkenni til að fá störf í fjarvinnu hjá erlendum tæknifyrirtækjum en einnig eru þessi störf nýtt til að stela gögnum og upplýsingum.
Skýrslan var unnin af hóp sem settur var á laggirnar til að hafa eftirlit með alþjóðlegum viðskiptaþvingunum sem lagðar hafa verið á Norður-Kóreu og hvort landið væri að brjóta gegn þeim. Bandaríkin og 10 önnur ríki settu hann á laggirnar.
Rafmynt hafa Norður-Kóreumenn einnig notað í peningaþvætti, til að geta keypt hernaðarlegan búnað sem tengist kjarnorkuáætlun ríkisins, í trássi við viðskiptaþvinganirnar. Einnig kemur fram í skýrslunni að Norður-Kórea stundi það grimmt að hakka sig inn í tölvukerfi erlendra fyrirtækja og stofnana til að stela viðkvæmum gögnum.
Norður-Kórea hefur samkvæmt skýrslunni lagt mikið í að þróa tæknilega getu sína til að fremja tölvuglæpi og gefur nú orðið Kína og Rússlandi lítið eftir í þeim efnum. Af þessu athæfi ríkisins stafi mikil ógn fyrir önnur ríki. Ólíkt Kína og Rússlandi hefur Norður-Kórea hins vegar notað tölvuglæpi einkum til að safna fé til að fjármagna starfsemi ríkisins.
Samkvæmt skýrslunni nýtur Norður-Kórea að hluta aðstoðar við þessa glæpi sína frá Rússlandi og Kína. Segja skýrsluhöfundar að afleiðingarnar hafi verið að tölvubúnaður hafi eyðilagst, mannslíf hafi verið í hættu, einstaklingar hafi glatað eigum sínum og hið illa fengna fé verið nýtt til að fjármagna framleiðslu gereyðingarvopna og eldflauga sem geti borið þau.